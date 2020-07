Bác bỏ hàng loạt tin thất thiệt liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

Nhiều tin đồn liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng như từng tiếp xúc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bệnh nhân đã tử vong… hoàn toàn là thất thiệt.

Liên quan đến bệnh nhân T.V.D (SN 1963, trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân có tình trạng diễn biến xấu, bệnh nặng, phải thở máy và được điều trị đặc biệt tại Khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng.

Dư luận tại Đà Nẵng trong ngày 24/7 cũng rộ lên tin đồn việc bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 T.V.D đã tử vong.

"Đây là tin đồn thất thiệt không đúng sự thật. Bệnh nhân vẫn đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Đà Nẵng. Mọi thông tin về sức khoẻ bệnh nhân sẽ được chúng tôi cung cấp rõ ràng đến dư luận", một lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định.

Ngoài ra, một số tin đồn cũng được chia sẻ nhiều trên các nhóm chat facebook, zalo khẳng định bệnh nhân D đã từng tiếp xúc với nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an Đà Nẵng phát hiện và đang cách ly tại bệnh viện 199 Bộ Công an. Tin đồn này còn cho rằng 1 trong 5 người đang cách ly tại bệnh viện 199 đã dương tính với virus SARS-nCoV-2.

Bác sĩ Trương Xuân Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện 199 Bộ Công an khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật, không chính xác.

Phun thuốc khử trung nơi bệnh nhân D sinh sống

"Nhóm 5 người Trung Quốc này đang cách ly tại bệnh viện 199 và không tiếp xúc với người ngoài.

Trong số này có 2 người sẽ xuất viện vào ngày 25/7. Hai người này có kết quả xét nghiệm 2 lần đều âm tính với virus SARS-NCoV-2. Ba người còn lại chưa hoàn thành thời gian cách ly nhưng kết quả xét nghiệm lần 1 cũng cho kết quả âm tính.

"Những tin đồn trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt", bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc du khách chen lấn, tìm cách rời Đà Nẵng khi có ca nghi nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Ngoài tin đồn, nhiều nhóm facebook còn chia sẻ hình ảnh đông du khách ở 1 sân bay và khẳng định cảnh tượng đó là ở sân bay Đà Nẵng.

"Chúng tôi đã cho lực lượng kiểm tra lại thông tin trong sân bay thì không có chuyện du khách đổ dồn về sân bay Đà Nẵng như tin đồn và hình ảnh thất thiệt trên mạng. Không có hiện tượng khách trả tour hay chen lấn đông đúc gì ở sân bay cả. Sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.

Chúng tôi đang đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý những người đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận", đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng nói.

Ảnh chụp nhà ga sân bay Đà Nẵng vào lúc 17h chiều 24/7. Sân bay vẫn hoạt động bình thường, không có cảnh chen chúc để rời Đà Nẵng

Trong cuộc họp khẩn chiều 24/7, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19.

Đặc biệt, ông Chinh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện thực hiện tuyên truyền theo các nguồn thông tin chính thống, thông tin trung thực, khách quan, không gây hoang mang cho người dân về diễn biến dịch và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trước đó, bệnh nhân D nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng ngày 20/7 với các triệu chứng sốt, ho, đờm nhiều. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân có diễn tiến bệnh nhanh, suy yếu hô hấp nên được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và chuyển viện điều trị từ gày 23/7.

Gia đình cho biết trong 1 tháng qua bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng nhưng di chuyển nhiều nơi như đến bệnh viện, đi dự tiệc tại nhà người thân, dự tiệc cưới có hàng trăm người…

(Theo Tổ Quốc)