'Lao động giỏi, lao động sáng tạo đã giúp Vietnam Post đổi mới thành công'

79 cá nhân và 80 tập thể vừa được vinh danh tại Hội nghị Biểu dương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Ngày 15/7/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Hội nghị Biểu dương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Bảo

Biểu dương và chúc mừng 13 đơn vị thành viên, 67 tập thể thuộc các đơn vị thành viên và 79 cá nhân được vinh danh tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn bày tỏ: “2015 – 2020 là giai đoạn vượt khó, giai đoạn thành công của Bưu điện Việt Nam khi bắt buộc phải đổi mới. Trong giai đoạn này, hơn 52.000 người lao động của mạng lưới Bưu điện Việt Nam đều xứng đáng được tôn vinh. Những tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay là những người xuất sắc nhất”.

Khẳng định “các phong trào thi đua đi vào chiều sâu đã tạo hiệu ứng rất lớn, góp phần rất lớn cho sự thành công của Bưu điện Việt Nam”, Thứ trưởng yêu cầu, trong giai đoạn tới, hoạt động thi đua phải tiếp tục đổi mới, phải thấm vào từng người lao động; đẩy mạnh những cải tiến nhỏ nhưng hiệu quả lớn, nhất là với công việc hàng ngày; tiếp tục hướng tới cá nhân người lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Bảo

Chia sẻ thêm thông tin về các phong trào thi đua của Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh cho biết: nhiều phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng. Đã có 620 tập thể và 2.320 cá nhân được biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo trong phong trào thi đua của toàn Tổng Công ty.

“Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã trở thành động lực cho sự phát triển, góp phần thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020”, ông Nguyễn Hải Thanh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao cup cho 13 đơn vị thành viên dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Quốc Bảo

Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực để phát triển các phong trào thi đua, khen thưởng. Cơ chế, hình thức khen thưởng ngày càng đổi mới, đa dạng và luôn mang ý nghĩa thiết thực tới người lao động. Dù cách thực hiện, đối tượng triển khai khác nhau nhưng điểm chung nhất là các phong trào thi đua luôn thổi bùng ngọn lửa đam mê cống hiến, thúc đẩy người lao động tạo nên những thành quả đặc biệt.

Nhờ đó, Vietnam Post đã về đích sớm 2 năm so kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020, cán mốc doanh thu đạt 1 tỷ USD vào năm 2018. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 25.211 tỷ đồng, tăng 2,87 lần so với năm 2015. Tổng lợi nhuận (trước thuế) năm 2019 đạt 555 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với 154 tỷ đồng năm 2015. Vietnam Post tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trong lĩnh vực bưu chính và là “cánh tay nối dài” của cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Bước sang giai đoạn mới, “Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu đạt 55.000 - 60.000 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt 900 - 1.000 tỷ đồng vào năm 2025. Trên 5 vạn người Bưu điện sẽ luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm hành động, thực hiện chuyển đổi số thành công để Bưu điện Việt Nam vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu trong khu vực”, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào nói.

Bình Minh