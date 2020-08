Hà Nội: Trang bị kỹ năng chống gian lận công nghệ cao cho các giám thị

Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ giáo viên ở các điểm thi, 1.500 cán bộ bảo vệ an ninh phục cho kỳ thi, trên 300 giáo viên làm cán bộ thanh tra các điểm thi để đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh trước khi vào phòng thi Trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 không chỉ phải đảm bảo công tác phòng chống dịch mà còn phải tăng cường phòng ngừa gian lận công nghệ cao khi thí sinh được phép đeo khẩu trang vào phòng thi.

Trước thềm kỳ thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang đã có chia sẻ với báo chí xung quanh công tác chuẩn bị thi của Hà Nội, nơi có tới gần 80.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm gần 9% trong tổng số hơn 900.000 thí sinh của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

- Ông có thể cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của Hà Nội đã được thực hiện như thế nào, nhất là việc phòng, chống dịch bệnh?

Ông Lê Ngọc Quang: Kỳ thi năm nay là một kỳ thi rất đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

. Thành phố đang chuẩn bị tích cực cho kỳ thi, đặc biệt là làm sao để thí sinh tham gia thi được an toàn nhất. Quan điểm của thành phố là Ban chỉ đạo của thành phố, các sở ngành, quận, huyện sẽ lo việc chống dịch an toàn nhất để ngành giáo dục yên tâm tập trung vào chuyên môn tổ chức thi của mình.

Hiện ở 143 điểm thi, các quận, huyện đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện chống dịch như nước rửa tay, khẩu trang dự phòng. Các trung tâm y tế của các quận, huyện sẽ cử cán bộ y tế đến để đo thân nhiệt cho tất cả các thí sinh cũng như các cán bộ làm công tác thi. Ngoài ra, ngành giáo dục đào tạo cũng chuẩn bị ở tất cả các điểm thi, mỗi điểm có tối thiểu hai phòng thi dự phòng, chuẩn bị đội ngũ thanh tra, giám sát, giám thị cho các phòng thi dự phòng này. Nếu có vấn đề phát sinh như thí sinh có biểu hiện ho, sốt… thì chúng ta cũng đủ nhân lực để tổ chức các phòng thi riêng nhằm giúp thí sinh có thể thi tốt.

Ngoài ra, Hà Nội cũng huy động hơn 10.000 cán bộ giáo viên ở các điểm thi, 1.500 cán bộ bảo vệ an ninh phục cho kỳ thi, trên 300 giáo viên làm cán bộ thanh tra các điểm thi để đảm bảo vừa phòng chống dịch nhưng cũng đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc và an toàn nhất.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang thông tin về công tác đảm bảo an ninh trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhấn mạnh về việc bài thi của các thí sinh có biểu hiện bất thường cũng có nguy cơ là một nguồn lây nhiễm bệnh COVID-19. Vậy Hà Nội có chỉ đạo như thế nào với các điểm thi về cách xử lý với các bài thi này nếu có, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Quang: Hiện Ban chỉ đạo thi thành phố đã giao cho Sở Y tế Hà Nội có biện pháp thực hiện ở các phòng thi dự phòng. Theo đó, các bài thi sẽ được niêm phong, khử khuẩn trước khi đưa về tập trung.

- Năm nay, vì dịch bệnh, lần đầu tiên thí sinh sẽ được mang khẩu trang vào phòng thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho hay đây cũng là một nguy cơ tiềm ẩn cho gian lận công nghệ cao. Hà Nội đã có giải pháp nào cho vấn đề này, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Quang: Hiện tất cả 143 điểm thi của Hà Nội đều đã được thanh tra cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn nhất cho kỳ thi. Lực lượng bảo vệ, an ninh đã được Công an thành phố chuẩn bị đầy đủ. Công tác tập huấn cho đội ngũ thanh tra, an ninh cũng đã được chuẩn bị tốt.

Để chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận công nghệ cao, chúng tôi đã phối hợp với Sở Công an Hà Nội hướng dẫn cho tất cả các hội đồng thi, giáo viên, cán bộ coi thi biết được các thiết bị gian lận trong kỳ thi để phát hiện tốt nhất các gian lận này. Hơn thế nữa, gần đây, Sở Công an Hà Nội đã tổ chức rà soát tất các điểm bán thiết bị này. Sở Công an Hà Nội đã có chuyên án tại quận Thanh Xuân phát hiện bán các thiết bị gian lận và xử lý kịp thời.

- Chỉ còn hai ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra. Ông có nhắn nhủ gì tới thí sinh để các em có thể yên tâm dự thi?

Ông Lê Ngọc Quang: Năm nay chúng ta vướng phải dịch COVID-19 nên cũng có những bất thường trong tổ chức thi. Tuy nhiên, học sinh, phụ huynh yên tâm là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra đề trong chương trình giảm tải. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã quán triệt tạo các điểm thi tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi nên các em yên tâm ôn tập để có kết quả thi cao nhất.

- Xin cảm ơn ông!

