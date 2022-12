3 mẹo giảm thời gian sử dụng Facebook

Nếu băn khoăn vì tốn quá nhiều thời gian cho Facebook, bạn không cô đơn. Có vài cách để kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội. Ngay cả Facebook cũng có công cụ riêng để bạn hạn chế thói quen “lướt phây”. Dưới đây là 3 phương pháp đơn giản để làm điều này.

1. Sử dụng công cụ giới hạn thời gian của Facebook

Bằng cách lựa chọn các loại thông báo muốn nhận, thay đổi cài đặt quyền riêng tư để bảo đảm không nhìn thấy các bài viết khó chịu, không phù hợp, bạn đã có thể tối ưu hóa bảng tin Facebook của mình. Không chỉ có thế, bạn còn giới hạn được thời gian sử dụng Facebook.

Tất cả những gì cần làm là bấm vào ảnh đại diện ở góc trên cùng bên phải ứng dụng Facebook, cuộn xuống, chọn Settings and Privacy. Bấm vào Your Time on Facebook trình đơn vừa xuất hiện.

Các bước cài đặt hạn chế thời gian sử dụng và thông báo Facebook. (Ảnh: MUO)

Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy đồ thị hiển thị số phút bạn dùng cho ứng dụng Facebook mỗi ngày cùng như hàng tuần. Bấm vào Manage Your Time, Daily Time Reminder mở ra và bạn tự chọn sau bao nhiêu lâu có thông báo nhắc nhở.

2. Tối ưu hóa cài đặt thông báo

Vẫn trong mục Manage Your Time, bấm vào Manage Your Notifications. Các tùy chọn sẽ mở ra để chọn thông báo nào muốn nhận. Bạn được chọn giữa bình luận, gắn thẻ, nhắc nhở, cập nhật từ bạn bè, yêu cầu kết bạn, sự kiện.

Sau khi chọn xong, bảng tin sẽ tối ưu theo lựa chọn của bạn và bạn nhận được ít thông báo hơn. Có lẽ, nó sẽ giúp bạn dùng Facebook ít hơn.

3. Dùng ứng dụng bên thứ ba

Nếu vẫn cảm thấy thời gian sử dụng Facebook quá nhiều, bạn có thể dùng các ứng dụng hay plug-in để kiểm soát thời gian dành cho mạng xã hội. Một số cái tên được khuyến nghị bao gồm AppBlock, Flipd, Freedom, SelfControl, Cold Turkey, FocusMe, WriteRoom…

Nếu tất cả các cách trên đều không hiệu quả, tốt nhất, bạn nên vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản Facebook.

(Theo MUO)