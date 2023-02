Bật Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy hại

Mối đe doạ về bảo mật

Mọi người thường quen với những hình thức tấn công mạng như email lừa đảo, cửa sổ nhỏ bật ra từ các trang web hoặc điều gì đó tương tự. Tuy nhiên, tội phạm mạng có thể cài các phần mềm độc hại qua mạng Wi-Fi của bạn nếu có đủ thời gian kết nối không bị gián đoạn.

Nên tắt hoặc rút phích cắm Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài

Tội phạm mạng thường cần đến 2 yếu tố để thực hiện tấn công là động cơ và khả năng tiếp cận.

Động cơ thường đơn giản, nhưng khả năng tiếp cận có thể sẽ khó hơn. Khi kết nối Wi-Fi được bật trong lúc không có người ở nhà sẽ giúp chúng có đủ thời gian cần thiết để xâm nhập mạng của bạn mà không bị phát hiện.

Tắt Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài để hạn chế bị tấn công mạng. Ảnh: SlashGear

Do đó, việc tắt hoặc rút phích cắm Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài sẽ cắt đứt kết nối, khiến tội phạm không thể truy cập vào hệ thống mạng của nhà bạn.

Mặc dù mối đe dọa này có thể không đáng kể đối với nhiều người, nhưng hành vi tội phạm thường xảy đến khi được tạo cơ hội. Do đó, khi bạn loại bỏ các cơ hội của chúng sẽ làm giảm khả năng bạn trở thành mục tiêu.

Nguy cơ cháy nổ

Theo Lifewire, việc tắt hoặc rút phích cắm các thiết bị điện tử, bao gồm cả Wi-Fi, có thể giúp ngăn ngừa khả năng gây ra hoả hoạn.

Rút phích cắm Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài giúp phòng ngừa nguy cơ hoả hoạn. Ảnh: SlashGear

Khi ở nhà, bạn có thể xử lý các sự cố điện xảy ra. Nhưng khi ngôi nhà không có ai trông coi, sẽ không xử lý sự cố như có bão sét hay bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào khác liên quan đến điện.

Dell lưu ý rằng thiết bị chống đột biến có thể được tích hợp vào các thiết bị điện tử và chức năng chính của chúng là giảm thiểu thiệt hại do dòng điện đột ngột chạy qua thiết bị gây ra. Tuy nhiên, khi bạn không ở nhà để giải quyết tình huống chập cháy, thiệt hại có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu không may bị sét đánh lần thứ hai hoặc một đợt tăng điện khác do sự cố cơ sở hạ tầng địa phương.

Báo cáo của Real Homes cho biết, các thiết bị Wi-Fi không gây ra nguy cơ hỏa hoạn ở mức độ cao giống như nhiều thiết bị khác trong nhà bạn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm tiềm tàng là vẫn có và nhiệm vụ rút phích cắm khỏi tường cũng đơn giản như bất kỳ công việc nào bạn sẽ hoàn thành trong lần kiểm tra cuối cùng trước khi rời khỏi nhà. Sẽ không mất thêm nhiều thời gian, điều quan trọng là bạn thấy an tâm khi vắng nhà.

Tiêu tốn tiền điện

Cuối cùng, Real Homes cho rằng việc rút Wi-Fi trước khi rời khỏi nhà trong thời gian dài sẽ giúp tiết kiệm điện.

Tắt Wi-Fi khi không ở nhà trong thời gian dài giúp tiết kiệm điện. Ảnh: SlashGear

Mặc dù hầu hết các thiết bị như TV hay máy tính sẽ dùng nguồn điện tối thiểu khi không sử dụng, nhưng bộ định tuyến Wi-Fi thì luôn hoạt động khi được kết nối với nguồn điện. Thiết bị này liên tục phát tín hiệu cho các thiết bị khác có thể kết nối mạng nên nó không có chế độ ngủ.

Tắt hoàn toàn hoặc rút phích cắm bộ định tuyến Wi-Fi khi bạn vắng nhà trong một tuần, hoặc thậm chí chỉ vài ngày, là hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa không nhỏ đối với việc tiết kiệm điện. Hành động này cũng giúp giảm chi phí hao tốn điện trong thời gian dài.

(Theo SlashGear)