Ấn Độ chặn xuất khẩu 27.000 điện thoại Vivo

Nguồn tin của Bloomberg cho biết, hơn một tuần nay, bộ phận thanh tra lợi nhuận thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đang tịch thu lô smartphone do Vivo Ấn Độ sản xuất tại sân bay New Delhi. Nguyên nhân của hành động này là do cáo buộc khai báo sai về model thiết bị và giá trị của chúng.

Theo một trong các nguồn tin, lô hàng bao gồm khoảng 27.000 smartphone trị giá gần 15 triệu USD.

Vivo xuất khẩu lô hàng sản xuất ở Ấn Độ đầu tiên trong tháng 11. (Ảnh: Reuters)

Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ - một tổ chức vận động hành lang – viết thư kêu gọi các quan chức đầu ngành Ấn Độ “can thiệp khẩn cấp và tử tế để ngăn chặn hành động đáng tiếc này”. Theo tổ chức, nó sẽ làm giảm nỗ lực và động lực khuyến khích sản xuất, xuất khẩu thiết bị điện tử của Ấn Độ.

Xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ leo thang sau vụ đụng độ mùa hè năm 2020 tại biên giới hai nước. New Delhi tăng cường giám sát những doanh nghiệp Bắc Kinh đang hoạt động ở đây, trong đó có các chi nhánh Xiaomi và ZTE. Hơn 200 ứng dụng liên quan đến Trung Quốc bị cấm cửa.

Bloomberg nhận định việc phong tỏa lô hàng Vivo tại sân bay có thể khiến các hãng smartphone Trung Quốc khác lo lắng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang thúc đẩy doanh nghiệp địa phương tăng cường xuất khẩu và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước.

Vivo xuất khẩu lô smartphone sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên vào đầu tháng 11, sang các thị trường như Ả-rập Xê-út và Thái Lan. Song động thái mới nhất của chính quyền Ấn Độ có thể che phủ tương lai của Vivo tại thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới, nơi Vivo đang đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Trong khi đó, Xiaomi đồng cảnh ngộ khi bị cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ tịch thu khoảng 275 triệu USD tài sản do cáo buộc vi phạm đạo luật ngoại hối. Các giám đốc điều hành của Xiaomi cũng bị triệu tập. Hôm nay (7/12), Xiaomi xác nhận Giám đốc kinh doanh tại Ấn Độ đã nghỉ việc sau 6 năm gia nhập công ty.

(Theo Bloomberg, TechCrunch)