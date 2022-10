App Store nhiều quảng cáo hơn từ tuần này

Theo Apple, quảng cáo sẽ hiển thị trong thẻ Today và trong mục “You Might Also Like” ở dưới cùng mỗi danh mục ứng dụng kể từ thứ Ba, 25/10 tại mọi quốc gia, trừ Trung Quốc. Tất cả quảng cáo trên App Store đều có nền màu xanh dương kèm biểu tượng “Ad”.

Một trang trên website Apple viết về đặt chỗ quảng cáo trên App Store: “Với quảng cáo thẻ Today, ứng dụng của bạn sẽ xuất hiện nổi bật ngay trang đầu App Store, giúp những người dùng mới nhìn thấy khi họ bắt đầu ghé thăm App Store”.

Hai loại quảng cáo mới trên App Store. (Ảnh: Apple)

Quyết định của Apple đánh dấu lần đầu tiên nhà phát triển được phép chạy quảng cáo trong thẻ Today. Cho tới nay, nó chỉ hiển thị các nội dung do biên tập viên Apple lựa chọn mà không mất phí. Còn với mục “You Might Also Like”, họ cũng sẽ có thể quảng bá ứng dụng của mình trên trang của các ứng dụng khác.

Dù vậy, động thái không được tất cả mọi người ủng hộ. Trong một tweet, chuyên gia pháp lý Florian Mueller tranh luận quảng cáo “You Might Also Like” là một hình thức đánh thuế ứng dụng khác, buộc các nhà phát triển phải mua quảng cáo trên chính trang ứng dụng của mình để tránh bị người khác đánh cắp sự chú ý của khách hàng.

Trước đây, quảng cáo App Store chỉ giới hạn ở kết quả tìm kiếm dựa trên từ khóa và mục “Suggested” trong thẻ Search. Với quảng cáo trên thẻ Today và “You Might Also Like”, App Store sẽ có 4 loại quảng cáo. Apple lần đầu công bố kế hoạch mở rộng quảng cáo trên App Store từ tháng 7.

Vào tháng 8, Bloomberg đưa tin Apple muốn tăng gấp ba doanh thu quảng cáo hiện tại lên ít nhất 10 tỷ USD/năm trong tương lai. Ngoài App Store, “Táo khuyết” được cho là sẽ ra mắt quảng cáo kết quả tìm kiếm trên Apple Maps vào năm tới.

Du Lam (Theo MacRumors)