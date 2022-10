Apple giảm sản lượng iPhone 14 Plus

Theo nguồn tin của tờ The Information, Apple thông báo cho ít nhất một nhà sản xuất tại Trung Quốc tạm dừng sản xuất linh kiện iPhone 14 Plus ngay lập tức, trong khi bộ phận mua sắm đánh giá lại nhu cầu đối với sản phẩm. iPhone 14 Plus là phiên bản giá rẻ, màn hình lớn của iPhone Pro. Hai nhà cung ứng khác của Apple tại Trung Quốc cũng đang cắt giảm sản lượng tương ứng 70% và 90%. Nguồn tin cho biết họ là những bên duy nhất sản xuất mô-đun đặc biệt cho iPhone.

Phát ngôn viên Apple từ chối bình luận về thông tin này.

iPhone 14 Plus trong sự kiện ra mắt của Apple. (Ảnh: Reuters)

Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu yếu đi và lạm phát tăng, ảnh hưởng đến chi tiêu của khách hàng. iPhone 14 Plus giá khởi điểm 899 USD, khiến nhiều người lựa chọn bỏ thêm 100 USD để mua iPhone 14 Pro cao cấp hơn, nhiều tính năng hơn.

Đã có những dấu hiệu cho thấy iPhone 14 Plus không được yêu thích bằng phiên bản Pro. Nhà phân tích Ming Chi Kuo hồi cuối tháng 9 nhấn mạnh lượng đơn đặt trước iPhone 14 và 14 Plus nghèo nàn, dẫn đến khả năng Apple phải cắt giảm sản lượng của cả hai. Tuần trước, trang DigiTimes đưa tin doanh số bộ đôi iPhone tiêu chuẩn thấp hơn dự kiến, còn nhu cầu đối với hai bản Pro lại cao hơn.

Bloomberg cũng tin rằng Apple đã hủy kế hoạch tăng sản lượng tất cả iPhone 14 lên 96 triệu đơn vị trong nửa sau năm 2022. Công ty chuyển sang ưu tiên bản Pro vì nhu cầu mạnh hơn.

iPhone 14 Plus, tên mã nội bộ D28, đại diện cho thay đổi quan trọng trong cấu trúc sản phẩm của Apple. Nó mang đến màn hình 6.7 inch cho người dùng, tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các iPhone cao cấp. Trên iPhone 12 và iPhone 13, Apple chỉ trang bị màn hình 5.4 inch và 6.1 inch. Người dùng cũng thờ ơ với iPhone mini. Đầu năm 2021, “táo khuyết” yêu cầu một số nhà cung ứng tạm dừng sản xuất linh kiện và lắp ráp iPhone 12 mini. iPhone 13 vẫn được ra mắt nhưng cuối cùng dòng Mini đã bị khai tử cùng với iPhone 14.

Nguồn tin của The Information tiết lộ, dù Apple đề nghị ít nhất một đối tác tăng cường sản xuất linh kiện cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, mức tăng không lớn khi so với mức giảm của linh kiện iPhone 14 Plus. Tính tới nay, Apple vẫn dự định giữ lại bản Plus trong dòng sản phẩm iPhone 15 ra mắt năm sau.

Du Lam (Theo The Information)