Audi, Bentley dừng mọi hoạt động trả phí trên Twitter

Theo người phát ngôn Volkswagen, từ đầu tháng này, công ty khuyến nghị các thương hiệu trực thuộc tạm dừng quảng cáo trả phí trên Twitter cho đến khi có thông báo tiếp theo. Volkswagen hiện sở hữu Audi, VW, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley, Ducati và Porsche.

Tất cả các thương hiệu đều đã nghe theo lời khuyên của Volkswagen. Đặc biệt, Audi còn dừng mọi hoạt động như đăng bài và chỉ phản hồi câu hỏi của khách hàng trên website.

Audi dừng đăng bài và quảng cáo trên Twitter. (Ảnh: Reuters)

Trong email gửi Reuters, phát ngôn viên Audi cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ quyết định các bước tiếp theo tùy thuộc vào diễn biến. Audi đã không tweet từ ngày 1/11 dù trước đây gần như ngày nào cũng đăng bài. Elon Musk tiếp quản Twitter từ cuối tháng 11.

Theo trung tâm nghiên cứu Media Matters, trong 25 ngày đầu tiên của Musk tại Twitter, một nửa trong số 100 nhà quảng cáo hàng đầu đã ngừng quảng cáo trên nền tảng này. Từ năm 2020, 50 công ty này chi gần 2 tỷ USD quảng cáo. Chỉ riêng năm nay, họ đã bỏ ra khoảng 750 triệu USD.

Một số doanh nghiệp như Ford, Chevrolet, Chipotle công khai thông báo dừng quảng cáo trên Twitter. Số khác “lặng lẽ rút lui”. Theo Media Matters, danh sách còn có Coca-Cola, Kellogg’s, Meta. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do lượt tiếp cận trực tiếp, tranh cãi và cảnh báo từ các đơn vị mua truyền thông.

Trước đó, Musk cố gắng trấn an các nhà quảng cáo rằng Twitter là điểm đến an toàn. Đồng thời, ông đổ lỗi cho các nhà hoạt động vì muốn “hủy hoại tự do ngôn luận tại Mỹ” bằng cách “gây áp lực lên nhà quảng cáo”.

Ngày 11/11, công ty mua quảng cáo lớn nhất thế giới – Group M – chỉ định Twitter là “rủi ro cao” đối với các nhà quảng cáo và cảnh báo khách hàng của mình không mua trên nền tảng này.

Theo Digiday, các nhà quảng cáo ngày một lo ngại sau khi người phụ trách an toàn và tín nhiệm Yoel Roth rời Twitter. Vai trò của ông là xoa dịu những lo lắng về thông tin sai sự thật và nội dung thù địch trên nên tảng.

Group M còn lo ngại về việc mạo danh thương hiệu do gói Twitter Blue 8 USD cho phép bất kỳ ai được nhận tích xanh. Nintendo và McDonald’s từng bị người khác mạo danh. Musk đã phải dừng chương trình cho đến khi các vấn đề được giải quyết.

Tác giả Stephen King cũng chế giễu Twitter hồi đầu tuần khi viết: “Sớm thôi, nhà quảng cáo duy nhất sót lại trên Twitter là My Pillow”. Đây là công ty do Mike Lindell, một người ủng hộ ông Donald Trump và thuyết âm mưu, đứng đầu.

(Theo Reuters, BI)