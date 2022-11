Axoft Việt Nam phân phối giải pháp bảo mật, an ninh mạng của Acronis

Giải pháp an ninh mạng chất lượng, dễ tiếp cận

Thông qua sự hợp tác lần này, Axoft và Acronis sẽ mở rộng mạng lưới và mang đến các giải pháp an ninh mạng chất lượng dễ dàng tiếp cận hơn đối với các tổ chức tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo mật an ninh mạng.

Nhờ đó, các kênh đối tác của Axoft sẽ có cơ hội tiếp cận số lượng lớn hơn các giải pháp bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động do Acronis cung cấp.

Theo Báo cáo toàn cầu về Tuần lễ Bảo vệ Không gian mạng năm 2022, có đến 61% nhóm CNTT của các tổ chức toàn cầu lựa chọn các giải pháp tích hợp thay vì các công cụ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng phức tạp. Một trong những giải pháp đột phá của Acronis giúp hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng và được cung cấp bởi Axoft Việt Nam là Acronis Cyber ​​Protect.

Đây là một là giải pháp tích hợp tất cả trong một bao gồm bảo vệ và sao lưu dữ liệu, phục hồi sau thảm họa, chống phần mềm độc hại và chống virus, an ninh mạng và các công cụ quản lý thiết bị đầu cuối - tất cả được quản lý thông qua một nền tảng giám sát Dashboard duy nhất (Single-Pane of Glass).

Mở rộng kênh phân phối tại Việt Nam

Axoft là chuyên gia toàn cầu trong việc cung cấp các công nghệ và dịch vụ kỹ thuật số có bề dày thành tích trong thị trường CNTT từ năm 2004. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong việc thúc đẩy các giải pháp CNTT (như software, hardware và subscriptions), Axoft vừa đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan, vừa đẩy mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới.

Acronis hiện nay có hơn 50.000 đối tác phân phối sản phẩm và 16.000 nhà cung cấp dịch vụ trên nhiều quốc gia khác nhau và vẫn đang tiếp tục mở rộng mạng lưới. Theo Acronis, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và đặc biệt Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng đáng kể trong nền kinh tế kỹ thuật số đang bùng nổ. Điều này cũng phản ánh một nhu cầu mạnh mẽ về bảo vệ không gian mạng hiệu quả hơn của các doanh nghiệp trong khu vực.

Tổng giám đốc Acronis khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Neil Morarji cho biết: “Tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và thực lực đang có, Axoft Việt Nam sẽ giúp phát triển mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý tập trung vào đám mây trong khu vực này. Sự hợp tác lần này mang đến cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận các giải pháp bảo mật và an ninh mạng hiện đại. Chúng tôi mong muốn xây dựng được vị trí Acronis vững mạnh hơn bao giờ hết tại thị trường Việt Nam thông qua quan hệ đối tác với Axoft.”

“Việt Nam là quốc gia thứ 10 Axoft có mặt và là quốc gia đầu tiên trong khu vực APAC. Chúng tôi coi Việt Nam và APAC là một trong những khu vực địa lý chiến lược chính để đầu tư và phát triển đội ngũ tại địa phương và các kênh đối tác. Hiện chúng tôi đang thành lập Trung tâm phát triển và quản lý về Cyber Security và DevSecOps tại Việt Nam cùng với các nhà cung cấp đến từ các quốc gia khác nhau (Mỹ, châu Âu, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga). Trung tâm phát triển và quản lý về Cyber Security và DevSecOps của Axoft giúp các đối tác và khách hàng tiếp cận với các công nghệ tốt nhất, đồng thời hỗ trợ môi trường CNTT của doanh nghiệp an toàn, linh hoạt và hiệu quả hơn.” - ông Khoa Nguyễn, Giám đốc quốc gia của Axoft Việt Nam chia sẻ.

Ông Evgeniy Kurtukov, Giám đốc Chiến lược của Axoft cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ đối tác đa quốc gia với Acronis và chúng tôi tự tin có khả năng phát triển Kênh phân phối và cung cấp hỗ trợ toàn diện cho đối tác Acronis với tư cách là Nhà phân phối giá trị gia tăng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm các công nghệ của Acronis cũng như các Đối tác Kênh đã tham gia Chương trình Đối tác Acronis gần đây và Axoft có thể cùng hỗ trợ để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.”

Sự kiện công bố hợp tác được tổ chức với sự tham gia của gần 50 đối tác đến từ các công ty khác nhau. Đây cũng là cơ hội để các đối tác cùng gặp gỡ và làm việc với Nhà phân phối mới Axoft Việt Nam. Bên cạnh việc chia sẻ các chiến lược và thông tin về thị trường hiện tại, các đối tác tham gia cũng sẽ có một cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về các sản phẩm và dịch vụ của Acronis.

Quỳnh Anh