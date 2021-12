10 mật khẩu người Việt dùng nhiều nhất năm 2021

Hàng năm, NordPass sẽ đưa ra bản báo cáo các mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trong năm trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Theo nghiên cứu của NordPass, mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất thế giới vẫn là “123456” đứng đầu ở 43 trong số 50 quốc gia được nghiên cứu. Không ngoại lệ, mật khẩu này cũng xếp đầu tiên tại khu vực Việt Nam.

10 mật khẩu được người Việt sử dụng nhiều nhất trong năm 2021:

Bên cạnh phần thứ hạng (Rank) và Mật khẩu (Password), còn 2 thành phần mà người đọc cần lưu tâm đó là Thời gian bẻ khóa (Time to crack it) và Số lượng (Count). Cụ thể, thời gian bẻ khóa là khoảng thời gian minh họa mà hacker có thể bẻ khóa mật khẩu đó, những mật khẩu được đặt theo quy luật sẽ có thời gian bẻ khóa nhanh hơn so với mật khẩu đặt ngẫu nhiên. Trong khi đó, số lượng ám chỉ số lần mật khẩu được sử dụng.

Đặc biệt, trong danh sách 200 mật khẩu phổ biến tại Việt Nam, rất nhiều mật khẩu “đong đầy yêu thương” như: anhyeuem, maiyeuem, anhnhoem cũng xuất hiện.

Danh sách mật khẩu phổ biến của Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới gần như tương đương nhau, chỉ khác nhau về thứ tự xếp hạng. Điều này cho thấy, nhiều người dùng đang tỏ ra thờ ơ trong vấn đề bảo mật.

Theo Jonas Karklys, CEO NordPass: “Mật khẩu là cánh cửa mở ra cuộc sống số, nhất là trong bối cảnh con người ngày càng nhiều thời gian trong không gian mạng, do đó phải đặc biệt chú trọng tới an toàn an ninh mạng”.

Thái Hoàng(Theo NordPass)