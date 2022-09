161 đội sinh viên ASEAN thi vòng đầu kỹ năng an toàn thông tin mạng 2022

Vòng khởi động, vòng đầu tiên của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” năm 2022 vừa được tổ chức trực tuyến hoàn toàn, với sự góp mặt của 161 đội sinh viên tại 51 trường đại học ở 8 nước ASEAN.

Năm 2022 là năm thứ 15 cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin mạng dành cho sinh viên được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên các nước ASEAN khác cùng tham gia.

“Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục CNTT - Bộ GD&ĐT và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ TT&TT tổ chức, dưới sự bảo trợ của các bộ TT&TT, GD&ĐT. Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” 2022.

Cũng như năm trước, năm nay cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” gồm có 3 vòng Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo.

Trong đó, với mục đích tạo điều kiện cho các thí sinh, nhất là tại các nước ASEAN làm quen với cách thức tổ chức, thể lệ và dạng đề thi, vòng Khởi động không giới hạn số đội tham gia, với mỗi đội không quá 4 sinh viên.

Phó Chủ tịch VNISA Vũ Quốc Thành và các thành viên Ban tổ chức theo dõi online vòng thi Khởi động.

Trong phát biểu khai mạc vòng thi Khởi động cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” năm 2022, ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VNISA cho biết, qua từng năm, cuộc thi đã chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của các sinh viên dự thi cả về số lượng và chất lượng.

Năm nay, số đội thi của Việt Nam và số đội thi nước ngoài đều nhiều hơn các năm trước. Tổng số có 161 đội thi với 625 thí sinh. Các đội thi tham gia theo 3 bảng gồm VN1 (các trường Việt Nam khu vực phía Bắc), VN2 (các trường Việt Nam khu vực phía Nam) và ASEAN (các trường nước ngoài).

Trong số 56 đội nước ngoài ở 22 trường đại học của 7 nước ASEAN, có các đội đến từ các trường đại học hàng đầu khu vực như Đại học quốc gia Singapore, Đại học Sains Malaysia, Đại học IPB Indonesia và Học viện Quân sự Hoàng gia Thailand.

Vòng Khởi động cũng ghi nhận sự tham gia của 105 đội sinh viên của 29 trường đại học tại Việt Nam, trong đó tiếp tục có những đội của các trường đại học hàng đầu về an toàn thông tin như Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Duy Tân...

Hình ảnh các đội thi online vòng Khởi động.

Tại vòng đầu tiên này, các đội thi đã tích cực giải các thử thách của đề thi. Theo đại diện Ban tổ chức, tổng số đề thi Khởi động có 10 thử thách với mức độ khó trung bình ở các chủ đề: Pwnable (khai thác lỗi phần mềm, buffer overflow, format string, shellcode ...); Reverse engineering (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/giải thuật để giải các trò chơi, mê cung ...).

Thành viên Ban tổ chức theo dõi, giám sát trực tuyến vòng thi Khởi động.

Sau khoảng một nửa thời gian thi, hệ thống ghi nhận đã có hơn 100 đội ghi điểm, trong đó 5 vị trí dẫn đầu là sự cạnh tranh quyết liệt của 5 đội thi đến từ Đại học Quốc gia Singapore, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học Duy Tân, Đại học CNTT và Đại học Bách khoa TP.HCM. Đội thi KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật mật mã là đội đầu tiên vượt qua tất cả các thử thách sau gần 3 giờ thi.

Kết quả cuối cùng, có 136 đội ghi được điểm tại vòng Khởi động. Trong đó, có 6 đội giải được tất cả các thử thách của đề thi. Năm vị trí dẫn đầu lần lượt là: KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật Mật mã, UIT.Boomerang của Đại học CNTT TP.HCM), Singapwners của Đại học Quốc gia Singapore, ISIT-DTU1của Đại học Duy Tân và KMA.lostQ đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Top 10 đội dẫn đầu vòng Khởi động cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2022.

Theo kế hoạch, sau vòng Khởi động, vào giữa tháng 10, các đội thi sẽ tham gia thi Sơ khảo, với bảng VN1 thi tập trung tại Hà Nội, bảng VN2 thi tập trung tại TP.HCM và bảng ASEAN thi online.

Hai mươi đội đứng đầu 3 bảng thi Sơ khảo gồm 5 đội bảng VN1, 5 đội bảng VN2 và 10 đội bảng ASEAN sẽ tranh tài tại vòng Chung khảo diễn ra vào ngày 5/11. Trong đó, các đội Việt Nam sẽ thi tập trung tại Hà Nội và các đội ASEAN dự thi online.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng cuộc thi năm nay có giá trị cao hơn các năm trước, với tổng giá trị là 200 triệu đồng, trong đó giải Nhất chung khảo trị giá 30 triệu đồng. Các đội đạt giải cao của Việt Nam sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đội đứng đầu của Việt Nam sẽ được đề cử tham dự cuộc thi Cyber Sea Game 2022.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN.

Vân Anh