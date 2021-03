20% cán bộ làm ATTT của Ngân hàng Nhà nước có chứng chỉ quốc tế vào 2025

Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ làm an toàn thông tin (ATTT) của đơn vị mình, với mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu 20% cán bộ chuyên trách ATTT có chứng chỉ quốc tế về an toàn bảo mật.

Thiết lập nền tảng an ninh mạng chuyên nghiệp, hiện đại

Xây dựng nền tảng an ninh mạng chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố an ninh mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ tốt cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hỗ trợ công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT) ngành ngân hàng là mục tiêu tổng quát về đảm bảo ATTT mà NHNN hướng tới trong giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao năng lực, trình độ của các cán bộ làm ATTT của NHNN để có thể chủ động giám sát, phát hiện và xử lý các sự cố ATTT là một mục tiêu về an ninh bảo mật được NHNN đặt ra cho giai đoạn 2021-2025 (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã vạch ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được về an ninh bảo mật của giai đoạn tới.

Cụ thể, ứng dụng CNTT để thúc đẩy tự động hóa và giám sát liên tục tình hình tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật về CNTT của các đơn vị trong ngành; công tác kiểm tra tại chỗ tập trung vào kiểm tra các rủi ro trọng yếu phát hiện qua công tác giám sát.

Hiện đại hóa hạ tầng an ninh bảo mật của NHNN đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ATTT theo mô hình 4 lớp và quy định về yêu cầu tối thiểu bảo đảm ATTT theo cấp độ của nhà nước. Tự động hóa công tác giám sát, phân tích, phát hiện các sự kiện ATTT trên cơ sở ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 như Big Data, AI/ Machine Learning.

Xây dựng hạ tầng chữ ký số chuyên dùng NHNN tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về cung cấp dịch vụ chữ ký số; sẵn sàng cung cấp dịch vụ chữ ký số trên mobile, dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA) và dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến (OCSP).

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của các cán bộ làm công tác ATTT của NHNN để có thể chủ động giám sát, phát hiện và xử lý các sự cố về ATTT xảy ra (nếu có), trong đó đạt tối thiểu 20% cán bộ chuyên trách về ATTT có chứng chỉ quốc tế về an toàn bảo mật.

Nâng cao nhận thức ATTT cho toàn bộ cán bộ, công chức tại NHNN nhằm giảm thiểu các nguy cơ tấn công xâm nhập, lây lan mã độc từ hạ tầng máy trạm đầu cuối. Phấn đấu đến năm 2025 hằng năm 100% cán bộ, công chức NHNN sử dụng máy tính được tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về ATTT.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT ngành ngân hàng, chuyên nghiệp, đạt hiệu quả, hỗ trợ các đơn vị trong ngành ứng phó nhanh chóng với các sự cố ATTT.

Cũng trong giai đoạn đến năm 2025, đảm bảo 100% thiết bị đầu cuối được quản lý an toàn theo chính sách tập trung khi truy cập mạng NHNN. Dữ liệu của người dùng khi trao đổi, chia sẻ trong mạng NHNN được quản lý, lưu trữ tập trung, an toàn.

Ba nhóm nhiệm vụ chính

Để đạt được các mục tiêu trên, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, có 3 nhóm nhiệm vụ bảo đảm ATTT sẽ được NHNN tập trung thực hiện, đó là: Triển khai hạ tầng an ninh thông tin thiết yếu thay thế các công nghệ cũ để chủ động trong công tác theo dõi, giám sát và ứng cứu sự cố an ninh thông tin; Tăng cường hiệu quả hoạt động Mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh thông tin ngành ngân hàng và hợp tác với các tổ chức an ninh thông tin trong và ngoài nước; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về ATTT.

Theo đó, về triển khai hạ tầng an ninh thông tin thiết yếu, NHNN xác định tiếp tục duy trì, nâng cấp, hoàn thiện mô hình bảo đảm ATTT 4 lớp.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin NHNN đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; trong đó chú trọng đến các hệ thống thanh toán, hệ thống ngân hàng lõi và các hệ thống cung cấp dịch vụ công để đảm bảo duy trì hoạt động, nghiệp vụ liên tục, an toàn trước các rủi ro về CNTT và tấn công mạng.

Cụ thể, NHNN sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan mình theo quy định; phát hiện sớm các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống thông tin để có giải pháp xử lý phù hợp...

Theo kế hoạch, trong năm 2022, sẽ hoàn thành triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối truy cập mạng NHNN. Cùng với đó, hoàn thành xây dựng hệ thống điều hành, giám sát an ninh mạng ứng dụng CMCN 4.0 (Big Data, AI/Machine Learning) tự động hóa công tác giám sát, phân tích, phát hiện sớm các rủi ro an ninh, các hành vi xâm nhập, tấn công mạng vào hệ thống thông tin của NHNN; kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát về an ninh thông tin, NHNN dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng hệ thống thu thập, báo cáo và giám sát công tác tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT của các đơn vị trong ngành ngân hàng.

Hằng năm, tổ chức kiểm tra tuân thủ của các tổ chức tín dụng theo định hướng kiểm tra chuyên sâu về việc quản trị, vận hành các hệ thống thông tin và thiết lập chính sách ATTT trên các hệ thống phát hiện qua công tác giám sát từ xa; cung cấp thông tin về các sai phạm phát hiện được qua công tác kiểm tra gửi các đơn vị có thẩm quyền xử phạt, cấp/thu hồi giấy phép để xử lý.

Giai đoạn 2016 – 2020, các giải pháp đảm bảo an ninh, ATTT đã được NHNN triển khai đồng bộ, từ ban hành chính sách, xây dựng nguồn lực cho đến việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật. Cơ quan này cũng đã chi hơn 10% tổng chi CNTT cho ATTT. Liên tiếp trong 2 năm 2018, 2019 Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) thực hiện xếp hạng mức độ đảm bảo ATTT mạng của các cơ quan nhà nước, NHNN đều có tên trong nhóm đơn vị được đánh giá cao nhất.

