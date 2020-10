21 game Android nên xóa ngay trước khi quá muộn

Dưới vỏ bọc game giải trí thông thường, 21 game trên chợ ứng dụng Android lại chứa phần mềm quảng cáo, gây hại cho thiết bị của người dùng.

Nhiều phần mềm độc hại ẩn dưới vỏ bọc game trên Android. Ảnh: PhoneArena

Hãng bảo mật Avast đã báo cáo 21 game mờ ám cho Google. Tương tự các phần mềm từng bị Avast báo cáo trước đây, chúng là một phần của “gia đình” HiddenAds để hiển thị các quảng cáo khó chịu, lừa người dùng tải về bằng vỏ bọc game. Theo ước tính của SensorTower, tổng cộng chúng đã được tải về hơn 8 triệu lượt.

21 game bị cảnh báo bao gồm: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack – New, Assassin Legend - 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences - 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences - Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip – New, Props Rescue.

Nhiều người dùng viết bình luận trên Google Play Store về việc họ bị thu hút sự chú ý khi chúng quảng cáo trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, sau khi cài đặt, tác dụng của chúng hoàn toàn ngược lại. Điện thoại của họ bị “dội bom” bằng vô số quảng cáo. Avast nhận định dù Google đã cố gắng hết sức để ngăn chặn các ứng dụng HiddenAds xâm nhập Play Store, chúng vẫn tìm được cách ngụy trang mới. Theo Avast, người dùng cần vô cùng thận trọng khi tải ứng dụng mới. Tốt nhất, bạn nên xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của nhà phát triển, đọc đánh giá của người đi trước và để ý các yêu cầu cấp quyền của ứng dụng.

Số lượt cài đặt ứng dụng không phải lúc nào cũng đáng tin. Nó không đại diện cho độ tin cậy. Ngoài ra, ứng dụng có nhiều đánh giá 5 sao và 1 sao rất có thể đáng nghi. Ứng dụng chỉ được trung bình 3 sao có khả năng nguy hiểm hoặc không đáng mất thời gian. Một yếu tố khác là nếu tài khoản nhà phát triển chỉ gắn với một ứng dụng duy nhất, nó là dấu hiệu cho thấy người này/công ty này đang điều hành nhiều tài khoản khác nhau để bảo vệ việc làm ăn, đề phòng bị Google truy quét và xóa tài khoản.

HiddenAds là trojan ngụy trang như ứng dụng hữu ích, an toàn nhưng lại hiển thị quảng cáo khó chịu trên thiết bị, thậm chí xuất hiện bên ngoài ứng dụng. Chúng sẽ cản trở việc bạn đang làm trên di động, làm chậm máy và gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng nói chung.

Du Lam (Theo Avast, PhoneArena)