Các công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản trị, vận hành các hệ thống tại các cơ quan nhà nước của Hà Giang và 50 chuyên gia về chuyển đổi số trên địa bàn vừa tham gia tập huấn, diễn tập an toàn thông tin.

Diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/11, chương trình tập huấn và diễn tập an toàn thông tin năm 2021 trên địa bàn Hà Giang do Sở TT&TT tỉnh này phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng số.

Đại diện Sở TT&TT Hà Giang đề nghị các học viên tham gia tập huấn và diễn tập đầy đủ, nghiêm túc để tiếp thu tối đa kiến thức, đồng thời tuân thủ các quy định phòng dịch (Ảnh: Thu Hồng).

Ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT Hà Giang cho biết, để thúc đẩy chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trên cả 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18 về chuyển đổi số trên địa bàn Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Tại Nghị quyết này, Hà Giang đã đề ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, trong đó có việc hình thành lực lượng chuyên gia về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

“Kinh nghiệm quốc tế và thực tế cho thấy, để triển khai chuyển đổi số tổng thể, toàn diện, nhanh, hiệu quả, cần đào tạo các chuyên gia - những “hạt nhân” về chuyển đổi số trong mỗi cơ quan, địa phương, từ đó lan tỏa tri thức ra các cơ quan, đơn vị”, ông Đỗ Thái Hòa nhấn mạnh.

Mặt khác, theo người đứng đầu Sở TT&TT Hà Giang, với sự phát triển của chuyển đổi số, mọi hoạt động của con người ngày càng phụ thuộc nhiều vào CNTT-TT. Điều này càng khiến cho các cá nhân, tổ chức dễ bị tấn công qua các hệ thống thông tin, với các hình thức tấn công phổ biến như: tấn công từ chối dịch vụ, tấn công giả mạo, tội phạm mạng, lừa đảo….

Vì thế, để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản trị, vận hành hệ thống ứng dụng CNTT, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn và 50 công chức, viên chức nòng cốt về chuyển đổi số của tỉnh, Sở TT&TT đã phối hợp cùng VNCERT/CC tổ chức tập huấn và diễn tập an toàn thông tin năm 2021.

Tập huấn và diễn tập an toàn thông tin là hoạt động đầu tiên trong chương trình đào tạo cho các công chức, viên chức nòng cốt về chuyển đổi số trên địa bàn Hà Giang (Ảnh: Thu Hồng)

Trong thời gian 2 ngày cuối tháng 11, các chuyên gia chuyển đổi số của Hà Giang đã được các giảng viên đến từ VNCERT/CC trang bị các kiến thức, kỹ năng giúp nâng cao nhận thức, năng lực về đảm bảo an toàn thông tin mạng. Cụ thể, các học viên đã được tìm hiểu về các loại mã độc và phương pháp xử lý mã độc; các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng; và đặc biệt lần đầu tiên lực lượng này thực hành diễn tập an toàn thông tin quy mô cấp tỉnh.

Được chia thành 6 đội tham gia thực hành diễn tập, các công chức, viên chức nòng cốt về chuyển đổi số của Hà Giang đóng vai trò là đội ứng cứu sự cố khẩn cấp. Ngay khi nhận được thông báo từ đội giám sát, các đội triển khai đánh giá tình hình; khắc phục sự cố một cách nhanh nhất để đưa dịch vụ trở lại hoạt động bình thường, tránh ảnh hưởng đến người dùng; điều tra nguồn gốc của cuộc tấn công, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng, chống trong tương lai.

Qua chương trình diễn tập, các học viên đã có cơ hội tập dượt, nắm bắt được các kỹ thuật tấn công của tin tặc; cách thức phát hiện, ngăn chặn tấn công cũng như những biện pháp, cách thức để bảo vệ an toàn hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị mình. Các học viên đã được hướng dẫn để biết cách sử dụng một số công cụ để phân tích mã độc đồng thời nắm được quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Ngoài ra, các học viên cũng đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn thông tin mạng; từ đó hỗ trợ cho việc tham mưu, triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin được mạnh mẽ, quyết liệt hơn, góp phần tạo nền tảng an toàn cho chuyển đổi số ở mỗi cơ quan, địa phương.

Đại diện Ban tổ chức chương trình tập huấn và diễn tập an toàn thông tin tỉnh Hà Giang năm 2021 trao chứng nhận cho các đội (Ảnh: Thu Hồng)

Theo đánh giá, các tình huống diễn tập đã bám sát với thực trạng an toàn thông tin của Hà Giang. Các đội tham gia đều đã tập trung thực hiện các tính huống diễn tập và hoàn thành slide tổng hợp nội dung diễn tập. Kết thúc buổi diễn tập, Ban tổ chức đã biểu dương các đội đến từ Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và đội sở, ngành 2 là những đội đã có đáp án và gửi kết quả nhanh nhất.

Vân Anh