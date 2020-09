8 điều bạn không nên chia sẻ lên mạng để bảo vệ thông tin cá nhân

Tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm nhẹ icon

Nguyên nhân số cuộc tấn công mạng được ghi nhận trong tháng 8/2020 giảm nhẹ so với tháng trước là do Cục An toàn thông tin tăng cường thực hiện việc ghi nhận, cảnh báo và tăng hướng dẫn xử lý để đảm bảo an toàn thông tin.