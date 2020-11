Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin số 3 sẽ gia tăng việc chia sẻ thông tin

Để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong đảm bảo an toàn thông tin, Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 sẽ sớm ban hành quy chế, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ thông tin

Ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định cho rằng, việc xây dựng Cụm 3 thành Cụm ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạnh cần bắt đầu từ việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các thành viên.

Ngày 9/11, hội nghị triển khai hoạt động Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin số 3 (Cụm 3) đã được tổ chức tại Nam Định.

Cụm 3 gồm 9 Sở TT&TT của các tỉnh, thành phố gồm Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam và Hòa Bình. Việc phân cụm này được thực hiện theo phân vùng khu vực địa lý thuộc Quân khu 3. Cụm trưởng là Sở TT&TT Nam Định và Cụm phó là Sở TT&TT Hải Dương.

Triển khai Quyết định 05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia, Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (gọi tắt là VNCSIRTs Network) đã được thành lập và hiện được phân vùng thành 11 Cụm, nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho từng địa phương, trong các khu vực lân cận và trên toàn quốc.

Hội nghị triển khai hoạt động của Cụm 3 là hội nghị cấp cụm đầu tiên được tổ chức từ trước đến nay. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và lãnh đạo, chuyên viên của 9 Sở TT&TT thành viên.

Tại hội nghị, các thành viên Cụm 3 đã bàn bạc, góp ý xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của cụm nhằm thống nhất phương hướng, kế hoạch và phân công trách nhiệm của các thành viên trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của Cụm về đảm bảo an toàn thông tin, ứng cứu khắc phục sự cố, về nâng cao năng lực các thành viên.

Bàn về quy chế, các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất rằng thời gian tới các thành viên trong Cụm cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đào tạo và diễn tập, chia sẻ thông tin, đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học. Quy chế hoạt động Cụm 3 sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới, trên cơ sở thống nhất của các thành viên trong cụm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TT&TT Nam Định nhấn mạnh: Việc xây dựng, phát triển thành Cụm 3 trở thành cụm ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạnh sẽ gặp nhiều thách thức, tuy nhiên cần mạnh dạn, nỗ lực và bắt đầu từ việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong Cụm.

Giao diện chức năng giám sát của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nam Định.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Sở TT&TT tỉnh Nam Định đã giới thiệu mô hình triển khai thí điểm đô thị thông minh tại tỉnh Nam Định. Hiện mô hình này đã hoàn thành phát triển trục tích hợp của hệ thống triển khai thí điểm để cho phép các dịch vụ, phần mềm trong hệ thống có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau; hoàn thành cung cấp dữ liệu dùng chung, định danh, phân quyền cho các dịch vụ trong hệ thống triển khai thí điểm.

Đối với người dân, bước đầu xây dựng ứng dụng trên 2 nền tảng là Ios và Android với các nhóm chức năng như tra cứu, phản ánh hiện trường, tiện ích kết nối dịch vụ hành chính công, các tiện ích về y tế, giáo dục, du lịch, hỗ trợ tính năng đọc báo, hỗ trợ người yếu thế và các tiện ích thông minh khác.

Trong khi đó, các chuyên viên và lãnh đạo có thể giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu báo cáo thống kê ngành, lĩnh vực; thực hiện giám sát hành chính công, họp không giấy tờ và họp trực tuyến trên môi trường mạng bằng các thiết bị (như: smartphone, máy tính bảng, laptop....

Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn cho việc triển khai các dịch vụ đô thị thông minh cũng được tỉnh chú trọng, đảm bảo các hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh Nam Định.

Thu Hà