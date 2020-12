An Giang: Hơn 50 cán bộ tham dự đào tạo về an toàn, an ninh thông tin

Hơn 50 cán bộ, chuyên viên công nghệ thông tin (CNTT) An Giang vừa hoàn thành chương trình đào tạo “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan” vào ngày 18/12.

Chuyên gia chia sẻ lý thuyết và kinh nghiệm trong việc đảm ảo an ninh, an toàn thông tin tại cơ quan. (Ảnh: SmartPro)

Sở TT&TT An Giang giao trọng trách tổ chức, phối hợp, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc các tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và người dân cho Trung tâm dịch vụ CNTT & TT.

Bên cạnh các tiện ích mà CNTT mang lại cho hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công của các đối tượng xấu nhằm đánh cắp thông tin, làm tê liệt hệ thống hoặc đăng tải thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị… Vì vậy, đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại cơ quan nhà nước là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, cần đồng bộ các giải pháp ngăn chặn mã độc, thông tin độc hại xâm nhiễm trên hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh.

Chương trình “Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan” được xây dựng theo định hướng phát triển chiến lược CNTT của tỉnh An Giang do đội ngũ chuyên gia SmartPro thực hiện. Khóa đào tạo với thời lượng 63 giờ kéo dài liên tục từ ngày 7/12 đến 18/12, cung cấp và trang bị cho học viên các kỹ năng và kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, củng cố kỹ năng xây dựng quy chế an toàn thông tin.

Nội dung khóa học bao gồm 9 phần: Kiến thức cơ bản về an toàn thông tin; Tổng quan về không gian mạng; An toàn mạng; Sử dụng web an toàn; Quản lý dữ liệu an toàn; ATTT trên thiết bị di động; Quy trình tấn công của tin tặc; Tấn công tài khoản người dùng trên không gian mạng; Xây dựng quy chế an toàn thông tin.

Hải Lam