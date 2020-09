An Giang tập huấn an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT

Lớp tập huấn An toàn, an ninh thông tin dành cho cán bộ công chức chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) An Giang vừa được tổ chức.

Hàng năm, Sở Thông tin và truyền thông An Giang thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng; góp phần cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, góp phần vào công tác tham mưu, ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị ngày càng hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh, Chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025 của tỉnh thành công, đóng góp vào sự phát triển chung về Kinh tế xã hội của An Giang.

Theo thông tin từ website Sở Thông tin và truyền thông An Giang, Sở đã tổ chức tập huấn an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ công chức chuyên trách công nghệ thông tin vào ngày 10/8/2020. Đây là hoạt động được phối hợp giữa Sở và Tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT An Giang, theo kế hoạch số 06/KH-TTDV ngày 30/06/2020 về việc tổ chức lớp tập huấn, đào tạo “An toàn, an ninh thông tin dành cho Cán bộ công chức chuyên trách Công nghệ thông tin năm 2020” .

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Lê Việt Phương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn, an ninh thông tin trong Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian tới. Ông Phương cũng bày tỏ mong muốn các học viên tiếp thu, cập nhật, vận dụng được nhiều kiến thức mới với công tác thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Hơn 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang phụ trách lĩnh vực CNTT tại các Sở, ban, ngành và huyện, thị, thành trong tỉnh đã tham gia lớp học. Các giảng viên an toàn, an ninh thông tin đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm thực tế của Viễn thông An Giang và Trung tâm dịch vụ CNTT và truyền thông phụ trách tập huấn.

Hải Lam