An Giang tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ bí mật nhà nước và An ninh mạng

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Công an An Giang

Đầu tháng 12, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng trong lực lượng Công an tỉnh năm 2020.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hậu Giang, 170 đồng chí thuộc Công an các đơn vị, địa phương, Trại giam Định Thành, Tiểu đoàn II Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tham dự tập huấn. Trong thời gian 1 ngày, các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật An ninh mạng và công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 11/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Thông tư 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 của Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lâm Thành Sol nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin; yêu cầu các đồng chí tham gia tập huấn phải nắm vững kiến thức và vận dụng nghiêm túc các quy định có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tránh bị kẻ xấu xâm nhập thu thập tài liệu, xuyên tạc, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị, sau hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và ngành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức tập huấn cho các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Hải Lam