Bà Rịa - Vũng Tàu hợp tác với các trường nghiên cứu an toàn thông tin

Theo chương trình hành động mới đây, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trong nước nghiên cứu và triển khai công nghệ mới về an toàn, an ninh mạng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 2207, phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra một số giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của tỉnh, kết nối với các hệ thống an toàn, an ninh mạng quốc gia; xây dựng quy trình, quy chế vận hành và thực hiện kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin của tỉnh.

Tùy vào ngành nghề hay nhóm đối tượng tham gia quá trình chuyển đổi số, tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng quy định mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc gia hay quốc tế về an toàn, an ninh mạng; triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng đến cán bộ, công chức, viên chức..., cập nhật theo định kỳ hằng năm.

Tỉnh cũng xây dựng mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin mạng trên cơ sở duy trì, phát huy vai trò của tổ chuyên trách an toàn thông tin, đội ứng cứu sự cố và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ an toàn thông tin, kết hợp với nhân sự phụ trách CNTT của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Thêm vào đó, Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thiện mô hình bảo đảm an toàn thông tin mạng 4 lớp; tham gia các chiến dịch đảm bảo an toàn thông tin mạng và mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia do Bộ TT&TT phát động, điều phối.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trong nước nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu, các công nghệ mới về an toàn, an ninh mạng, tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin của tỉnh...

Năm ngoái, Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) của thành phố Vũng Tàu chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 21/12. Trung tâm IOC thành phố Vũng Tàu ra đời sẽ kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin, phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

H.A.H