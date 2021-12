Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục đào tạo an toàn thông tin nhiều cấp độ

Bà Rịa - Vũng Tàu đang duy trì hàng năm các nội dung đào tạo như: an toàn thông tin cơ bản, các lớp về an toàn thông tin nâng cao, diễn tập tác chiến.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 2207, phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo thực trạng bảo đảm an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở Bà Rịa - Vũng Tàu được duy trì hàng năm với các nội dung như: an toàn thông tin cơ bản cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; các lớp về an toàn thông tin nâng cao; diễn tập tác chiến cho đối tượng là tổ chuyên trách an toàn thông tin và đội ứng cứu sự cố của tỉnh.

Mặt khác, hệ thống phòng chống virus tập trung của tỉnh được duy trì và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin mã độc với Cục An toàn thông tin, qua đó thực hiện giám sát, phát hiện và kịp thời tiêu diệt, cách ly, kiểm soát nguồn lây, phát tán các loại mã độc, ransomeware,... hạn chế tối đa khả năng bùng phát ở mức độ nghiêm trọng.

Năm ngoái, Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) của thành phố Vũng Tàu chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 21/12. Trung tâm IOC thành phố Vũng Tàu ra đời sẽ kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin, phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

Trung tâm có khả năng giám sát, phát hiện, xử lý và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng của người dân, tăng cường khả năng tự vệ trên môi trường Internet.

