Bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng ICT trong chuyển đổi số

Để chuẩn bị cho việc Việt Nam sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công mạng vào chuỗi cung ứng ICT, ngày 19/5, Cục An toàn Thông tin sẽ phối hợp với Kaspersky tổ chức hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT”.

Các chuyên gia của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và hãng bảo mật toàn cầu Kaspersky đều có chung nhận định, chuyển đổi số là xu hướng chung của các doanh nghiệp trên toàn thế giới kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nhiều công nghệ mới đã và đang thay đổi cuộc sống người dân, cách làm việc cũng như chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng cùng với đó, tấn công mạng vẫn là nỗi lo của các doanh nghiệp trên toàn cầu và tại Việt Nam khi hướng tới một tương lai số.

Theo Cơ quan An ninh mạng của Liên minh Châu Âu (ENISA), các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng CNTT và Truyền thông (ICT) trong năm 2021 ước tính cao hơn gấp 4 lần so với năm 2020. Rủi ro còn tăng thêm khi các lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời sản phẩm ICT, từ khâu thiết kế phát triển sản phẩm, sản xuất cho đến phân phối, mua lại, sử dụng và bảo trì. Tội phạm mạng đang không ngừng phát triển chiến thuật tấn công và các cuộc tấn công mạng nhắm vào chuỗi cung ứng ICT đã được dự báo sẽ gia tăng nhanh chóng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT trong quá trình chuyển đổi số. (Ảnh minh họa: Internet)

Tại Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi, các chuyên gia cho rằng, đảm bảo an toàn thông tin chuỗi cung ứng ICT cần được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn “bình thường mới”.

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các cuộc tấn công mạng vào chuỗi cung ứng ICT, Trung tâm VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT dự kiến phối hợp cùng hãng bảo mật Kaspersky tổ chức hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT” vào ngày 19/5 tới tại Hà Nội.

Hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin cho chuỗi cung ứng ICT” là diễn đàn để các chuyên gia tập trung thảo luận những giải pháp bảo mật cho chuỗi cung ứng ICT. Tại hội thảo, các chuyên gia của VNCERT/CC và Kaspersky sẽ chia sẻ quan điểm qua các tham luận về nội dung: chuẩn bị sẵn sàng trước các cuộc tấn công mạng nhằm vào chuỗi cung ứng ICT; Tính chất của các cuộc tấn công mạng vào chuỗi cung ứng ICT trên toàn cầu, trong khu vực và tại Việt Nam; Phân tích một cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng ICT gần đây, các phát hiện và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo chương trình dự kiến, trong khuôn khổ hội thảo, còn diễn ra phiên tọa đàm được điều phối bởi bà Genie Sugene Gan, Giám đốc phụ trách Quan hệ Chính phủ, khu vực APAC, Văn phòng Giám đốc điều hành, Công ty Kaspcersky. Trao đổi tại phiên tọa đàm, các chuyên gia đến từ Trung tâm VNCERT/CC, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và 3 doanh nghiệp Kaspersky, Twimbit, VNPT IT sẽ bàn thảo về chủ đề “Việt Nam cần chuẩn bị gì để ứng phó với các rủi ro tấn công mạng ngày càng gia tăng trong bối cảnh bình thường mới”.

Vân Anh