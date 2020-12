Ban hành quy chế an toàn thông tin văn bản điện tử ở Gia Lai

Theo quy chế mới của Gia Lai, việc kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua trục liên thông phải được mã hóa, xác thực theo tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ, quy chế quy định khá cụ thể về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Theo đó, việc kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua trục liên thông văn bản điện tử phải được mã hóa, xác thực theo tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin, theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng quy chế bảo đảm an toàn thông tin của cơ quan mình; cử người phụ trách quản lý an toàn thông tin; kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm cho hệ thống thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Năm 2018, Sở TT&TT tỉnh Gia Lai từng có Công văn số 1202/STTTT-CNTT, gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ an toàn thông tin.

Theo đó Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các hệ thống thông tin thuộc phạm vi đơn vị quản lý, đồng thời xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, sau đó gửi Sở TT&TT tỉnh thẩm định và phê duyệt.

