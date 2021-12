Chuyên gia bảo mật chỉ cách mua sắm trực tuyến an toàn

Sự tuân thủ của nhân viên đóng vai trò quan trọng với an toàn thông tin của tổ chức icon

Theo chuyên gia RMIT, phần lớn sự cố an ninh mạng do nhân viên vi phạm hoặc bỏ qua chính sách bảo mật. Vì thế, việc tuân thủ của nhân viên đóng vai trò quan trọng với an toàn thông tin của các tổ chức.