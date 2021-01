Bảo mật doanh nghiệp từ yếu tố con người, quy trình và công nghệ

Trong thời đại công nghệ, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn loay hoay với bài toán bảo mật toàn diện cho hệ thống để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình vận hành.

Ai cũng biết rằng bảo mật doanh nghiệp là điều quan trọng nhất đối với bất kì công ty nào trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, ít người lại hiểu về các chiến thuật thường được các công ty công nghệ hàng đầu áp dụng.

Các cuộc tấn công an ninh mạng luôn nhắm vào hệ thống bảo mật doanh nghiệp. Do vậy, sự chuẩn bị trước khi các cuộc tấn công này diễn ra không bao giờ là thừa. Thậm chí, với sự chuẩn bị trước bạn sẽ không phải trả giá cho các rủi ro như đánh mất dữ liệu hay trả tiền chuộc. Mỗi cuộc tấn công đều cần có những chiến thuật riêng để đối phó. Dưới đây là một số chiến thuật nên lưu ý để đảm bảo an ninh mạng trong tương lai.

Yếu tố con người trong bảo mật doanh nghiệp

Với những nhân sự được đào tạo nâng cao tầm nhận thức trong thế giới an ninh mạng, các doanh nghiệp sẽ tránh được những rủi ro bảo mật thường thấy. Tuy những nhân sự này không là những chuyên gia an ninh mạng hay IT nhưng khi có kiến thức họ sẽ luôn có trước sự đề phòng cao nhất.

Các nhân sự được đào tạo an ninh mạng luôn có những hành động cơ bản trên không gian mạng như tạo mật khẩu mạnh, không sử dụng mật khẩu cũ, không chia sẻ thông tin bảo mật, luôn cẩn trọng với các URL lạ, luôn quét email gửi đến trước khi mở lên, tuyệt đối không nhấm vào những nguồn không xác định.

Qua đó, những team IT tại các công ty sẽ luôn loại bỏ được bước rà soát khi có sự cố xảy ra và điều này đảm bảo giảm bớt được thời gian để tập trung vào đối phó hoặc hồi phục dữ liệu nếu bị dính mã độc tống tiền. Các nhân sự này cũng hiểu được tại sao các công ty luôn phải chia nhỏ ra từng quy trình quản lý truy cập và thực hiện đúng với quyền hạn của mình.

Xây dựng quy trình bảo mật

Có thể với một số công ty nhỏ quy trình này là thừa thải nhưng ở những công ty lớn việc xây dựng quy trình lại vô cùng quan trọng. Nó gần như là xương sống đảm bảo độ bảo mật doanh nghiệp và quyền hạn của từng nhân sự trong công ty.

Các nhóm công nghệ thông tin tại công ty lớn thường có sẵn nhiều những phương án ứng phó khi có sự cố mạng xảy ra. Họ không chỉ đảm bảo dữ liệu luôn có bản sao theo từng chu kì (ví dụ như theo từng ngày, theo từng tuần, hay cứ cách ngày sẽ sao lưu) và để đảm bảo hơn độ bảo mật doanh nghiệp những dữ liệu này thường sẽ được lưu ở một máy chủ bí mật khác ngoài công ty.

Họ cũng thường xuyên thu thập, phân tích và chia sẻ những mối đe dọa giữa các nhóm khác trong công ty. Kiểm soát thiết bị ngoại vi và môi trường mạng của công ty cũng vô cùng quan trọng, do vậy họ đặc biệt chú trọng trong việc phân tích dữ liệu để phát hiện sớm những cuộc tấn công. Họ phải chú trọng những tài sản trực tuyến (ở đây là dữ liệu).

Và đặc biệt là phân quyền truy cập, ai có quyền ưu tiên trên hệ thống mạng nội bộ hoặc mật khẩu chỉ duy nhất người đó biết; nếu là nhân sự bình thường chỉ có thể truy cập đến đâu. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng xây dựng quy trình là điều cấp thiết ở bất kì doanh nghiệp nào, bởi nếu có bị tấn công thì tin tặc chỉ có thể xâm phạm đến mức độ nào đó chứ không thể kiểm soát hoàn toàn.

Đầu tư vào công nghệ bảo mật

Các giải pháp bảo mật nổi tiếng trên thế giới luôn sắp đặt một quy trình giải pháp cô lập khi phòng thủ, nghĩa là khi có sự xâm nhập không mong muốn, ngay lập tức có thể kiểm soát bằng cách cô lập khu vực đó, tránh sự xây lan toàn hệ thống.

Cách tiếp cận công nghệ bảo mật có thể đưa ra nhiều phương án lựa chọn hơn cho doanh nghiệp khi có sự tấn công. Các chiến thuật lừa dối (hay cung cấp dữ liệu giả) cho tin tặc cũng thường xuyên được áp dụng, dữ liệu giả này chẳng có lợi ích gì cả với doanh nghiệp nhưng lại khiến tin tặc lầm tưởng về sự tấn công của chúng.

Cũng có trường hợp các nhân sự IT sẽ thiết lập một đường dẫn để phát hiện vị trí thật sự của tin tặc đồng thời báo cáo lại cho cảnh sát qua đó tránh được những thiệt hại không cần thiết cho doanh nghiệp.

Thích ứng với bảo mật doanh nghiệp

Gộp chung các chiến thuật trên, chúng ta sẽ xây dựng được bức tường thành vững chắc ngăn chặn những vấn đề về bảo mật doanh nghiệp cho các công ty lớn. Tùy vào giai đoạn khác nhau mà chúng ta sẽ áp dụng một số chiến thuật khác nhau.

Tăng cường các giải pháp bảo mật hệ thống là bài toán đầu tiên cần giải quyết của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro các doanh nghiệp vẫn cần có công ty chuyên về giải pháp công nghệ bảo mật.

Hiện nay tại Việt Nam, có khá nhiều đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện dành cho những doanh nghiệp có nhu cầu.

P.V