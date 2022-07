Bị lừa mất gần 340 triệu đồng khi tham gia sàn giao dịch tiền ảo

Căn cứ vào các tiêu chí mới ban hành, Cục An toàn thông tin sẽ đánh giá và công bố các giải pháp Trung tâm giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu để các bộ, tỉnh có cơ sở lựa chọn.