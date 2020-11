Bình Dương hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho Văn phòng HĐND tỉnh

An toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để xây dựng đô thị thông minh icon

Nguy cơ mất an toàn thông tin trong các đô thị thông minh là vấn đề được các chuyên gia cảnh báo tại buổi Tọa đàm vừa qua do ICTnews phối hợp tổ chức với Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.