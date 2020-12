Bộ An ninh Nội địa Mỹ bị tin tặc tấn công vào kênh thông tin nội bộ

Một nguồn tin đáng tin cậy ngày 14/12 cho biết một nhóm tin tặc “tinh vi” đã xâm nhập thành công vào nguồn thông tin liên lạc nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ bị tin tặc tấn công. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một nguồn tin đáng tin cậy ngày 14/12 cho biết một nhóm tin tặc “tinh vi” đã xâm nhập thành công vào nguồn thông tin liên lạc nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Nguồn tin cho hay đây là một phần trong chiến dịch của nhóm tin tặc trên nhằm đánh cắp thông tin của các cơ quan quan trọng của Mỹ.

Trước đó ngày 13/12, Bộ Tài Chính và Bộ Thương mại Mỹ cũng bị nhóm tin tặc này tấn công.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, an ninh mạng và mới nhất là phân phối an toàn vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ Mỹ đã ban hành chỉ thị khẩn cấp yêu cầu các cơ quan liên bang siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh mạng sau khi xảy ra vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Trong thông báo đưa ra ngày 13/12, Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên bang lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm của công ty công nghệ thông tin SolarWinds sau khi các hãng truyền thông đưa tin một nhóm tin tặc đã lợi dụng lần cập nhật chương trình gần đây để đánh cắp quyền truy cập vào các kênh liên lạc nội bộ.

Chỉ thị mới nhằm giảm thiểu nguy cơ các mạng dân sự liên bang khác bị đột nhập. CISA kêu gọi tất cả các đối tác, cả ở các lĩnh vực công và tư nhân, đánh giá nguy cơ từ sự cố này và tăng cường bảo vệ các mạng nội bộ./.

(Theo Vietnam+)