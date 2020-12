Bộ An ninh nội địa Mỹ điêu đứng vì chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn

Theo Reuters, Bộ An ninh nội địa Mỹ và hàng ngàn doanh nghiệp Mỹ khác đang gấp rút điều tra và đối phó với chiến dịch tấn công quy mô lớn mà quan chức nghi ngờ do Nga đứng sau.

Khoảng 18.000 khách hàng cá nhân và chính phủ của SolarWinds đã cập nhật phần mềm bị xâm phạm, cho phép tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính của mình. Ảnh: Reuters

Nguồn tin của Reuters tiết lộ email của quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) phụ trách quốc phòng và an ninh biên giới đã bị hacker theo dõi như một phần trong hàng loạt vụ xâm phạm tinh vi. Vụ tấn công được Reuters đưa tin đầu tiên vào ngày 13/12, cũng nhằm vào các phòng ban của Bộ Ngân khố và Bộ Thương mại Mỹ. New York Times đưa tin một phần của Bộ Quốc phòng bị xâm nhập, trong khi Washington Post cho biết Bộ Ngoại giao và Viện Sức khỏe quốc gia bị tấn công.

Nguyên nhân của sự cố là 18.000 khách hàng cá nhân và chính phủ của SolarWinds, một công ty cung cấp phần mềm, đã tải về bản cập nhật phần mềm bị xâm phạm, cho phép hacker theo dõi doanh nghiệp và tổ chức trong gần 9 tháng.

Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp vào ngày 13/12, yêu cầu người dùng chính phủ ngắt kết nối với phần mềm của SolarWinds đã bị thế lực xấu xâm phạm. Reuters nghi ngờ hacker người Nga đã tấn công vào bản cập nhật phần mềm của SolarWinds để đột nhập nhiều hệ thống của các cơ quan chính phủ Mỹ. Moscow phủ nhận liên quan tới vụ tấn công.

DHS không trực tiếp xác nhận vụ tấn công hay mức độ ảnh hưởng. Trưởng bộ phận an ninh mạng của DHS, Chris Krebs, đã bị sa thải sau khi Krebs gọi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 là an toàn nhất lịch sử Mỹ.

SolarWinds tin rằng vụ tấn công là công trình của “nhà nước bên ngoài”, chèn mã độc vào bản cập nhật phần mềm quản trị mạng Orion được phát hành từ tháng 3 tới tháng 6 năm nay. Công ty dự đoán số lượng khách hàng thực sự có thể cài đặt phần mềm chứa lỗ hổng thấp hơn con số 18.000. Hãng đang hợp tác với nhà chức trách Mỹ và chuyên gia an ninh mạng điều tra vụ việc.

SolarWinds có 300.000 khách hàng trên toàn cầu, bao gồm nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 và một số bộ phận nhạy cảm nhất trong chính phủ Mỹ và Anh như Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng, cơ quan tình báo. Do kẻ tấn công có thể lợi dụng SolarWinds để xâm nhập mạng lưới và tạo ra cửa hậu mới, ngắt kết nối với chương trình quản trị mạng là chưa đủ để đẩy hacker ra ngoài, theo các chuyên gia.

Vì lý do đó, hàng ngàn khách hàng của SolarWinds đang gấp rút tìm kiếm dấu hiệu hiện diện của hacker và cố gắng vô hiệu hóa công cụ khả nghi. Các nhà điều tra khắp thế giới cũng đang truy tìm nạn nhân của vụ tấn công.

Người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết Anh chưa nhận thấy tác động nào từ sự cố song vẫn tiếp tục điều tra.

Nguồn tin của Reuters chia sẻ bất kỳ tổ chức nào đang chạy phiên bản lỗi của Orion đều đã bị cài cửa hậu trên mạng máy tính. Câu hỏi hiện tại chỉ là hacker có quyết định truy nhập sâu hơn hay không. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy kẻ tấn công có sự phân biệt đối với đối tượng được lựa chọn.

Trên blog, Công ty an ninh mạng FireEye – một nạn nhân của vụ xâm phạm có liên quan tới sự cố - viết các mục tiêu khác bao gồm “chính phủ, công ty tư vấn, công nghệ, viễn thông và pháp nhân tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Trung Đông”. John Hultquist, Giám đốc phân tích tình báo FireEye, nhận định: “Nếu đây là gián điệp mạng, nó là một trong các chiến dịch gián điệp mạng hiệu quả nhất mà chúng tôi từng gặp trong một thời gian dài”.

Du Lam (Theo Reuters)