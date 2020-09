Bộ Công an: Cục CNTT hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin

Cục CNTT thuộc Bộ Công an đã hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng máy tính, thiết bị CNTT.

Ngày 28/8/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Cục CNTT (Bộ Công an) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo tổng kết, thời gian qua Cục CNTT đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, phát triển, ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu công tác công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục CNTT đã hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng máy tính, thiết bị CNTT.

Bên cạnh đó, Cục chủ động xây dựng phương án, triển khai trang bị và trực vận hành hệ thống kỹ thuật kiểm soát an ninh, bảo vệ an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng như Hội nghị APEC 2017, Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019, Hội nghị ASEAN 2020…

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian tới CNTT có tác động rất lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Mặt khác, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng không gian mạng để chống phá, đòi hỏi yêu cầu ứng dụng, phát triển mạng lưới CNTT trong ngành Công an giai đoạn hiện nay và sắp tới là rất cần thiết và cấp bách.

Sắp tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an sẽ triển khai lắp đặt các thiết bị, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cho công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin tại Đại hội đồng AIPA-41.

