Bộ Công an đảm bảo an ninh mạng cho Đại hội đồng AIPA-41

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA-41, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin, viễn thông… phải đảm bảo an ninh tốt nhất về đường truyền, an toàn thông tin và xử lý khi có sự cố xảy ra.

Ngày 5/9/2020 vừa qua, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 có buổi kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA-41). Đại hội đồng AIPA-41 diễn ra tại Hà Nội bằng hình thức trực tuyến từ ngày 8/9 đến 10/9/2020.

Tại buổi kiểm tra, Cơ quan Thường trực Tiểu ban cho biết, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng, phân tuyến, sẵn sàng xử lý tình huống tập trung đông người tuần hành trái pháp luật, khiếu kiện đông người không đúng nơi quy định hoặc gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, các đơn vị chức năng cũng đã triển khai lắp đặt các thiết bị, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cho công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin tại Đại hội trực tuyến.

Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao sự vào cuộc của các đơn vị chức năng cũng như khối lượng công việc mà Tiểu ban đã thực hiện cho đến nay. Trong đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin, viễn thông… phải đảm bảo an ninh tốt nhất về đường truyền, an toàn thông tin và xử lý khi có sự cố xảy ra.

“Các đơn vị nghiệp vụ Công an cần tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý sớm những tình huống có thể xảy ra… Cơ quan Thường trực phải đảm bảo chế độ thông tin báo cáo từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội” - Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

