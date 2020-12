Bộ Công an cho biết, đã ngăn chặn truy cập đối với 3.400 trang mạng đăng thông tin xấu độc; gỡ 10.000 bài viết, video xấu độc và xử lý nhiều trang thông tin điện tử vi phạm quy định về an ninh thông tin mạng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh minh họa: bocongan.gov.vn

Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2021

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, năm 2020, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, hoàn thiện thể chế, các chiến lược, giải pháp đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm và sử dụng công nghệ cao.

Cơ quan cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia và triển khai hoạt động có hiệu quả; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An ninh mạng.

Theo báo cáo, cơ quan chuyên trách của Bộ Công an đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng, triển khai giám sát, ngăn chặn truy cập đối với gần 3.400 trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài đăng tải thông tin xấu độc; yêu cầu gỡ bỏ, vô hiệu hóa hơn 10.000 bài viết, video trên mạng xã hội có nội dung xấu độc; xử lý 11 chủ thể quản lý mạng xã hội, trang thông tin điện tử vi phạm quy định về an ninh thông tin mạng.

Đặc biệt, đã làm tốt công tác đấu tranh hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh nhiều chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao; đã triệt phá, kết thúc 20 chuyên án; chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 16 vụ án hình sự, 116 bị can; tiếp nhận và chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết 125 tin báo, tố giác về tội phạm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh minh họa: bocongan.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2021, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Chủ động tập trung nhân lực, trí tuệ làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, bảo đảm hiệu lực thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bám sát thực tiễn đang đặt ra.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh hệ thống mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

D.V