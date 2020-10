Bộ GTVT tuyên truyền về chiến dịch bóc gỡ mã độc cho hơn 10.000 cán bộ, nhân viên

Toàn bộ hơn 10.000 cán bộ, nhân viên ngành Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ được tuyên truyền về chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc toàn quốc năm 2020”, từ đó góp phần tăng cường đảm bảo an toàn cho các hệ thống của ngành.

Chiến dịch "Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020" nhằm giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc và giảm 50% địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 10 mạng botnet phổ biến (Ảnh minh họa)

Ngày 1/10, Trung tâm CNTT thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”.

Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, Bộ TT&TT cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” với mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc cho Việt Nam. Chiến dịch hướng tới xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Là chiến dịch vì cộng đồng, hướng tới cá nhân, doanh nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước, chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc để đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Các phần mềm phòng chống mã độc được cập nhật, cho phép sử dụng miễn phí qua website: https://khonggianmang.vn.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an minh mạng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Trung tâm CNTT vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về chiến dịch bóc gỡ mã độc đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị của mình. Theo thống kê, hiện Bộ Giao thông Vận tải có 74 cơ quan, đơn vị với tổng số hơn 10.000 cán bộ, nhân viên.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũng được đề nghị cập nhật thông tin và sử dụng các công cụ được cung cấp tại trang web của chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020.

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng luôn là vấn đề được Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh ngành đang cùng các ngành, lĩnh vực khác thúc đẩy chuyển đổi số. Được biết, đến nay Bộ Giao thông Vận tải là 1 trong những bộ, tỉnh đã hoàn thành việc triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp gồm: Lực lượng tại chỗ; Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Liên quan đến việc triển khai chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”, sau hơn 10 ngày kể từ thời điểm chính thức phát động, chiến dịch này đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng.

Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, tại thời điểm cuối tháng 9/2020, qua gần 2 triệu lượt tiếp cận đến cộng đồng qua cả web và mạng xã hội, nhiều cá nhân, tổ chức đã tham gia truy cập, rà soát và bóc gỡ miễn phí cho hàng ngàn máy tính của cá nhân, doanh nghiệp bị nhiễm mã độc/ botnet. Cùng với đó, đã có hàng trăm lượt chia sẻ, phản hồi tích cực được gửi về NCSC.

Đặc biệt, tính đến cuối tháng 9/2020, trên toàn quốc đã có hơn 300.000 lượt tham gia rà quét mã độc. Tổng số máy tính bị lây nhiễm mã độc được các đơn vị tham gia chiến dịch phát hiện và hỗ trợ bóc gỡ là hơn 100.000 máy, chiếm gần 1/3 tổng số máy được rà soát.

Ngoài ra, để hỗ trợ công tác đo lường kết quả triển khai chiến dịch cũng như tạo thuận tiện cho mọi người theo dõi, trên trang web https://khonggianmang.vn/chiendich2020, Trung tâm NCSC mới đây đã cho ra mắt bản đồ thời gian thực về kết quả rà soát mã độc theo vùng trên lãnh thổ Việt Nam và biểu đồ thực trạng triển khai chiến dịch theo các khu vực Bắc – Trung – Nam.

Từ các số liệu được hiển thị trên bản đồ, biểu đồ, người xem có thể biết được tương quan số máy tính nhiễm mã độc được rà soát, bóc gỡ giữa các vùng, địa phương; qua đó phần nào nắm được kết quả của chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc quy mô lớn đang được NCSC cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng triển khai.

M.T