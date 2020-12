Bộ Xây dựng đặt mục tiêu an toàn thông tin cho 5 năm tới

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 được Bộ Xây dựng đặt ra bao gồm hoàn thiện và duy trì mô hình 4 lớp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; cũng như hoàn thành triển khai và đưa vào vận hành trung tâm điều hành an ninh mạng.