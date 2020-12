Bộ Xây dựng ra nhiều chính sách đảm bảo ATTT trong ứng dụng CNTT

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Xây dựng đã từng bước hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan, đầu tư, trang bị nâng cấp hạ tầng an ninh, bảo mật.

Các chính sách của Bộ Xây dựng ban hành góp phần đảm bảo ATTT trong ứng dụng CNTT. Ảnh: Seagate

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có phần đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2016 – 2020.

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Xây dựng đẩy mạnh ứng ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử. Đây cũng là giai đoạn mà Việt Nam nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng phải đối mặt với những nguy cơ và diễn biến phức tạp của vấn đề mất an toàn thông tin, rất nhiều các cuộc tấn công với quy mô lớn đã làm ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của các cơ quan nhà nước.

Để đảm bảo an toàn thông tin trong công tác ứng dụng CNTT, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Xây dựng đã từng bước hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan, đầu tư, trang bị nâng cấp hạ tầng an ninh, bảo mật; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin; phối hợp với các đơn vị có uy tín trong lĩnh vực an ninh bảo mật để kịp thời triển khai các giải pháp an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, CSDL của Bộ Xây dựng.

Về công tác xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan trong Bộ, Bộ thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện các quy chế, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Bộ Xây dựng đều gửi báo cáo về công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng cho cơ quan chức năng theo quy định.

Ngày 23/3/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 319/QĐ-BXD ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Xây dựng. Ngày 12/11/2018, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 108/QĐ-BCSĐ về Kế hoạch triển khai Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và Quyết định số 109/QĐ-BCS về Kế hoạch triển khai Chiến lược An ninh mạng quốc gia tại Bộ Xây dựng. Ngày 08/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ban hành Quyết định số 815/QĐ-BXD ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Về công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thống tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năm 2016, Bộ Xây dựng đã xây dựng và đưa vào sử dụng sổ tay bảo mật theo tiêu chuẩn ISO 27001. Sổ tay bảo mật là cẩm nang nhằm xây dựng quy trình đánh giá hiện trạng quản trị, quản lý và vận hành CNTT nhằm đảm bảo an ninh thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi; việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin luôn là yêu cầu bắt buộc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Xây dựng.

Về phân công lãnh đạo phụ trách và đơn đơn vị chịu trách nhiệm về an toàn thông tin, ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1375/QĐ- BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng Bộ Xây dựng do đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban và đồng chí Giám đốc Trung tâm Thông tin làm Phó Trưởng ban. Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ: tham mưu giúp Bộ Trưởng trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng; chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng; làm đầu mối công tác với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và Ban Chỉ đạo an toàn thông tin mạng Quốc gia.

Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 701/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, trong đó phân công Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Ủy viên.

Hải Lam