Bộ Y tế yêu cầu rà soát an toàn, bảo mật dữ liệu khám chữa bệnh BHYT

Nhấn mạnh an toàn, bảo mật thông tin liên quan đến khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) của người có thẻ BHYT là vô cùng quan trọng, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp an toàn, bảo mật trong trích chuyển dữ liệu điện tử.

Nguy cơ hệ thống dữ liệu của người có thẻ BHYT đang bị rò rỉ

Ngày 22/7, Bộ Y tế đã hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân (gọi chung là các đơn vị) kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Bộ Y tế cho biết, qua phản ánh của một số bệnh viện trên phương tiện truyền thông công cộng như Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Trung tâm y tế huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ), đang có hiện tượng lợi dụng uy tín, mạo danh nhân viên y tế gọi điện cho người bệnh đã khám bệnh, chữa bệnh BHYT trước đó tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tư vấn, bán thuốc hoặc thực phẩm chức năng... Nội dung thông tin mà Bộ Y tế thu nhận được thể hiện các thông tin về thẻ BHYT và lịch sử khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh bị lộ, lọt.

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân lộ, lọt thông tin là các đơn vị lưu giữ, quản lý thông tin chưa kiểm soát và bảo vệ dữ liệu về thẻ BHYT và dữ liệu lịch sử khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Vì vậy, các đối tượng xấu đã khai thác, lợi dụng nhằm trục lợi từ người bệnh, gây ảnh hưởng uy tín của nhân viên y tế nói riêng và bệnh viện nói chung. Điều này cho thấy nguy cơ hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân của người có thẻ BHYT đang bị rò rỉ, không đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống, bí mật cá nhân.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế đã đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xác định an toàn, bảo mật, thông tin liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người có thẻ BHYT là vô cùng quan trọng.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xác định nguyên nhân lộ, lọt thông tin khám bệnh, chữa bệnh BHYT nếu có. (Ảnh minh họa).

Thủ trưởng các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng, đủ quy định của pháp luật về an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng.

Song song đó, chỉ đạo các cơ sở, đơn vị thuộc quyền quản lý, các khoa, phòng liên quan trong đơn vị khẩn trương kiểm tra những ứng dụng trên hệ thống CNTT; rà soát, bổ sung các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng tại đơn vị. Đặc biệt là, rà soát lại việc ủy quyền, phân cấp, phân quyền cho các cá nhân, khoa, phòng liên quan trong việc quản lý, sử dụng tài khoản mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp cho đơn vị nhằm tăng cường an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

“Tuyệt đối không được để lộ thông tin tài khoản cho các cá nhân, đơn vị không được giao nhiệm vụ. Cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ, lọt thông tin khám bệnh, chữa bệnh”, Bộ Y tế lưu ý.

Xử lý nhân viên y tế không thực hiện nghiêm quy định an toàn, bảo mật

Trong công văn hỏa tốc mới gửi các đơn vị, Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để các cán bộ, nhân viên thuộc quyền quản lý và người đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh biết về những hiện tượng lợi dụng uy tín, mạo danh nhân viên y tế gọi điện cho người bệnh đã khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm tránh hậu quả có thể xảy ra.

Đồng thời, thu thập thông tin việc kẻ xấu lợi dụng uy tín, mạo danh nhân viên y tế gọi điện tới người bệnh hoặc nhân viên y tế để cung cấp cho người đứng đầu đơn vị có căn cứ giải quyết.

Các đơn vị cần khẩn trương phối hợp với cơ quan BHXH - nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, để rà soát và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng trong trích chuyển dữ liệu điện tử; xác định nguyên nhân lộ, lọt thông tin khám bệnh, chữa bệnh BHYT (nếu có). Kịp thời báo cáo cơ quan bảo vệ pháp luật có thẩm quyền hỗ trợ xác minh, làm rõ nguyên nhân, xử lý tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lộ, lọt thông tin khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

Để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết và xử lý, các đơn vị cần kịp thời gửi báo cáo và tài liệu có liên quan đến cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị mình về những hiện tượng, sự việc kẻ xấu lợi dụng uy tín, mạo danh nhân viên y tế gọi điện tư vấn, bán thuốc hoặc thực phẩm chức năng cho người bệnh đã khám chữa bệnh BHYT trước đó tại cơ sở khám chữa bệnh.

“Các đơn vị phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc với những nhân viên y tế thuộc quyền quản lý không thực hiện nghiêm quy định về an toàn, bảo mật thông tin, để cho kẻ xấu lợi dụng uy tín, mạo danh nhân viên y tế gọi điện cho người bệnh đã khám bệnh, chữa bệnh BHYT trước đó tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tư vấn, bán thuốc hoặc thực phẩm chức năng (nếu có)”, Bộ Y tế chỉ đạo rõ.

Vân Anh