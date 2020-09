Bộ Y tế tập huấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm ATTT năm 2020

Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức và trách nhiệm an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong môi trường điện tử.

Toàn cảnh buổi tập huấn. (Nguồn: EHA News)

Tấn công mạng ngày càng thay đổi nhanh chóng, theo chiều hướng phức tạp, tinh vi hơn và quy mô lớn hơn. Theo các hãng an ninh mạng, bình quân mỗi ngày có 230.000 mẫu mã độc mới được tạo ra và có khoảng 4.000 cuộc tấn công mã độc tống tiền. Cứ 131 email gửi đi thì có 1 email chứa mã độc.

Thống kê mới nhất của của Cục ATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy: tính đến tháng 5/2020, Việt Nam ghi nhận 3.075 sự cố tấn công mạng, trong đó có 801 sự cố tấn công lừa đảo, 1.705 trường hợp sự cố tấn công thay đổi giao diện và 1.570 sự cố website bị nhiễm mã độc.

An toàn thông tin có ảnh hưởng lớn trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đi cùng với nguy cơ tiềm ẩn bị lộ, đánh cắp thông tin hay tác động xấu đến tình hình kinh tế, xã hội, y tế, quốc phòng. Trong bối cảnh như vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động có những biện pháp ứng phó tình trạng mất an toàn an ninh thông tin, định hướng góp phần nâng cao nhận thức, chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng về an toàn an ninh mạng.

Theo tin từ website Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế, Cục đã tổ chức hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức và trách nhiệm an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong môi trường điện tử.

Theo TS.Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế đang đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tại các đơn vị thuộc Bộ, bệnh án điện tử, thanh toán điện tử tại các bệnh viện. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số, quá trình triển khai, vận hành ứng dụng CNTT trong ngành y tế là hết sức cần thiết.

Tại buổi tập huấn, ThS.Nguyễn Thành Chương, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT phổ biến các nội dung về không gian mạng, xu hướng phát triển không gian mạng và nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin, các lỗ hổng an ninh mạng; cách thức bảo vệ máy tính, máy chủ và máy trạm tại đơn vị...

Qua buổi tập huấn, các cán bộ đã nắm được kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức để đảm bảo an toàn thông tin cũng như nhận thức được các nguy cơ tiềm ẩn khi mất an toàn thông tin mạng và tầm quan trọng đối với hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước; nhận biết nguy cơ khi sự cố mạng xảy ra và những giải pháp cần thiết phải triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình.

Hải Lam