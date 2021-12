Các nhà mạng nâng cấp an toàn thông tin cho Thừa Thiên Huế

VNPT và Viettel đều có những bản thỏa thuận giai đoạn 2021-2025 với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đề cao đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Mới đây đã diễn ra buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bằng hình thức trực tuyến. Hai bên sẽ hợp tác triển khai các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

Theo trang stttt.thuathienhue.gov.vn, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát, tư vấn các nhiệm vụ, đề án tổng thể về chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh; xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung; và cả đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Thừa Thiên Huế và Tập đoàn VNPT vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2021-2025 (nguồn ảnh: stttt.thuathienhue.gov.vn).

Trong khi đó UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Viettel cũng vừa tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025. Viettel sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT bảo đảm đồng bộ hiện đại, liên thông, an toàn, bao gồm Trung tâm dữ liệu và an toàn, an ninh thông tin.

Thỏa thuận hợp tác cũng bao gồm phát triển hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của CQT và kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia.

Viettel còn hỗ trợ xây dựng hệ thống thẩm định an ninh mạng, kiểm tra an ninh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, giám sát an ninh mạng, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định tại Luật An ninh mạng.

H.A.H