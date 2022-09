Các ngân hàng cũng than thiếu nhân lực an toàn thông tin

Theo các chuyên gia đến từ Sacombank và SCB, hiện nay hầu hết các ngân hàng đều đang gặp khó khăn, thiếu nhân lực an toàn thông tin mạng.

Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính phủ số và xã hội số được nhận định là đang diễn ra rất mạnh mẽ. Theo thống kê, hiện nay trung bình mỗi ngày một người Việt Nam trực tuyến trên Internet gần 7 tiếng. Thời lượng này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và sẽ tạo ra thách thức rất lớn cho những người chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho rằng, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cần đảm bảo có một bộ phận làm đầu mối chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Khuyến khích các doanh nghiệp khác có một đơn vị bảo vệ an toàn, an ninh mạng.

Với khối các ngân hàng tài chính - nhóm đối tượng luôn được hacker “yêu thích”, trong chuyển đổi số, bề mặt tấn công mạng vào các hệ thống của các ngân hàng ngày càng mở rộng.

Bởi lẽ, theo phân tích của các chuyên gia, chuyển đổi số đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải cung cấp, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ trên kênh số; đa dạng các phương thức giao tiếp giữa ngân hàng và người dùng. Điều này cũng có nghĩa là kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng. Các nguy cơ, rủi ro mất an toàn thông tin mạng sẽ ngày càng lớn.

Thế nhưng, trong chia sẻ tại phiên thảo luận mở của hội nghị bàn tròn cấp cao Lãnh đạo CNTT và An toàn thông tin năm 2022 được tổ chức tại TP.HCM chiều ngày 21/9, đại diện một số ngân hàng thương mại cho biết các ngân hàng đang rất thiếu nhân lực an toàn thông tin.

Các chuyên gia tham dự hội nghị bàn tròn cấp cao Lãnh đạo CNTT và An toàn thông tin năm 2022 vào chiều ngày 21/9.

Ông Nguyễn Đăng Phước Đống, Giám đốc Trung tâm An toàn thông tin của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho rằng, 100% các ngân hàng tại Việt Nam đều đang gặp khó khăn về nhân lực an toàn thông tin.

Cụ thể, tại Sacombank, những năm gần đây, ngân hàng đã có chiến lược chuyển đổi số và đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thông tin. Ngân sách hằng năm chi cho an toàn thông tin đều cao hơn mức 10% tổng chi cho CNTT mà Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị. “Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, an toàn thông tin, chúng tôi lại gặp vấn đề về nhân lực. Dù đã có ngân sách cho an toàn thông tin, nhưng để “xài” số tiền đó thì cần có đội ngũ chuyên môn”, ông Nguyễn Đăng Phước Đống chia sẻ.

Nhận định việc thiếu nhân lực an toàn thông tin đang là vấn đề rất đau đầu của nhiều ngân hàng, vị Giám đốc An toàn thông tin của Sacombank thông tin thêm: “Dù đãi ngộ cho nhân sự làm an toàn thông tin không phải là không cạnh tranh. Song với các ngân hàng, hiện việc tuyển được nhân sự làm an toàn thông tin phải mất nhiều thời gian, và giữ được người lại càng khó hơn”.

Tương tự như Sacombank, ở ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Phó Tổng giám đốc SCB Trương Ngọc Lũy cho biết, việc đảm bảo an toàn thông tin được Ban lãnh đạo rất quan tâm. Do đó, ngân sách, chi tiêu cho an toàn thông tin luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, SCB cũng gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng chất lượng. “Có lẽ do nhiều ngân hàng cũng thiếu nên vấn đề thu hút lực lượng bảo vệ các hệ thống thông tin đang gặp khó khăn”, ông Trương Ngọc Lũy nêu quan điểm.

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên số, các ngân hàng càng khó khăn hơn để thu hút nhân sự làm an toàn thông tin mạng (Ảnh minh họa)

Ở góc độ của doanh nghiệp hoạt động trong xuất nhập khẩu, logistics, ông Bùi Hải Quân, Giám đốc CNTT, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, trong 3 năm gần đây, đơn vị đầu tư mạnh cho các mảng CNTT, an toàn bảo mật. Kinh phí chi cho an toàn thông tin luôn chiếm từ 18 - 20% tổng ngân sách cho CNTT, chuyển đổi số.

“Nhiều giải pháp công nghệ cũng như đảm bảo an toàn thông tin đã được đầu tư. Song khó khăn lớn nhất hiện nay của chúng tôi chính là vấn đề con người, nhân sự để giám sát, vận hành các hệ thống. Thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng chống đỡ nhưng vẫn không đủ, luôn trong tình trạng quá tải”, ông Bùi Hải Quân chia sẻ.

Trong chia sẻ hồi cuối năm ngoái, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT Việt Nam và thế giới đều đang thiếu khoảng 50% chuyên gia bảo đảm an toàn thông tin.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng trong kỷ nguyên số, Bộ TT&TT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn đến năm 2025.

Một điểm mới của Đề án này là việc quy định trách nhiệm đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin trong các tổ chức kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị vận hành các hạ tầng quan trọng như viễn thông, Internet, trung tâm dữ liệu, các hệ thống tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Các chuyên gia tham gia thảo luận mở chiều ngày 21/9 cũng kỳ vọng rằng thời gian tới công tác đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin của các cơ sở đào tạo trên cả nước được gia tăng sẽ giúp bổ sung nhân sự chất lượng cho các doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, công ty tài chính.

Vân Anh