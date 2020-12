Các phiên họp trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được bảo đảm ATTT

Tiểu ban An ninh – Y tế ASEAN 2020 đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN lần thứ hai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 11/12, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công toàn diện, trọn vẹn và thực chất. Một trong những thành công là nền tảng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp rất tốt, an toàn, an ninh mạng được bảo đảm.

Trước đó, chiều 10/12 đã diễn ra phiên họp tổng kết công tác bảo đảm an ninh, y tế Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với sự chủ trì của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Trưởng Tiểu ban An ninh – Y tế ASEAN 2020. Báo cáo tổng kết nêu rõ năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 tác động trực tiếp.

Trước tình hình đó, các bộ, ngành, địa phương là thành viên Tiểu ban đã thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, đảm bảo thông tin thông suốt Năm ASEAN 2020, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN lần thứ hai, góp phần củng cố vị thế, nâng cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, trên trường quốc tế, để lại nhiều dấu ấn, hình đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Từ tháng 4/2020, khi quyết định tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến, Tiểu ban An ninh - Y tế đã kịp thời điều chỉnh, bố trí, phân công lực lượng, tăng cường phương tiện vừa tham gia tích cực phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh, y tế tại các địa điểm tổ chức hội nghị...

Triển khai kế hoạch phương án phục vụ tổ chức các hội nghị trực tuyến, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin để chủ động khắc phục lỗ hổng, sự cố an ninh an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng; ngăn chặn nhiều cuộc tấn công; khủng bố mạng có nguy cơ làm gián đoạn các phiên họp hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Thường trực Tiểu ban An ninh – Y tế tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, trong đó phản ánh các lĩnh vực, các mặt công tác đã làm được. Từ kết quả đã đạt được, các đơn vị cần rút ra những bài học kinh nghiệm, quy trình triển khai kế hoạch để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động, sự kiện khác diễn ra trong thời gian tới.

Hải Lam