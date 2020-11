Các xu hướng về an ninh mạng trong năm 2020

Những xu thế giải pháp bảo mật doanh nghiệp Việt Nam nên biết icon

Trong buổi tọa đàm trực tuyến do ICTnews tổ chức, CEO công ty cổ phần an ninh mạng CyStack đã chia sẻ về xu hướng sản phẩm, giải pháp bảo vệ an ninh mạng của tương lai, gồm “bug bounty”, EDR, hay “zero trust”.