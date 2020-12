Camera an ninh AI của Việt Nam có lợi thế gì so với đối thủ?

Theo đại diện một công ty bảo mật Việt Nam, camera an ninh trên nền tảng AI của hãng có nhiều ưu điểm so với đối thủ như có thể triển khai trên diện rộng, tiết kiệm chi phí, độ trễ thấp và giá rẻ.

Camera an ninh AI của Bkav đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ. Ảnh: Bkav

Tháng 11/2020, Bkav cho biết đã chính thức xuất khẩu lô hàng camera an ninh AI View đầu tiên sang Mỹ. Sau khi vào Mỹ, camera của Bkav sẽ được triển khai lắp đặt tại trụ sở chính của Tập đoàn Qualcomm (San Diego, California).

Để vào Mỹ, camera AI View phải vượt qua các bài kiểm tra và được cấp Chứng nhận FCC. Đây là chứng nhận khắt khe được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên Bang Mỹ (FCC), áp dụng cho các sản phẩm thiết bị điện tử, thiết bị phát sóng radio được sản xuất hoặc bán ở Mỹ. Chứng nhận FCC cũng là một bảo chứng để các thị trường khác tiếp nhận sản phẩm.

Ngoài ra, camera AI của Bkav cũng đạt chuẩn ONVIF, chứng nhận sản phẩm sẽ tương thích với các hệ thống phần mềm quản lý video phổ biến trên thế giới như Milestone, Genetec… Tập đoàn công nghệ Bkav cũng đã gia nhập Liên minh An ninh và An toàn Mở (OSSA) cùng với các tên tuổi hàng đầu như Bosch, Qualcomm, Hanwha… và nằm trong danh sách 150 đơn vị trên thế giới có khả năng cung cấp các giải pháp phân tích hình ảnh/video.

Chia sẻ tại tọa đàm “Bảo mật cho thiết bị IoT trong kỷ nguyên 5G”, ông Nguyễn Anh Phan, Trưởng bộ phận Giám sát và xử lý sự cố Bkav chia sẻ Bkav là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới thành công tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào camera an ninh. Trong bối cảnh của cuộc chiến thương mại hiện nay, khi các sản phẩm của Trung Quốc bị cấm tại Mỹ và châu Âu, Tập đoàn Bkav đã tiên phong nắm bắt cơ hội thay thế sản phẩm của Trung Quốc tại các thị trường trên toàn cầu.

Xuất phát điểm hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ và bảo mật chính là lợi thế của việc sản xuất camera AI. Bkav sở hữu đội ngũ kỹ thuật với kiến thức chuyên sâu trong mảng an ninh mạng và cũng thành lập Viện nghiên cứu AI từ nhiều năm nay. Đây chính là là nền tảng thuận lợi để tiếp bước trong việc sản xuất ra thiết bị AI View Camera.

Theo ông Nguyễn Anh Phan, camera trên nền tảng AI (AI-based camera) có nhiều ưu điểm so với đối thủ. Thứ nhất, có thể triển khai trên diện rộng: Chẳng hạn, trong một dự án thành phố thông minh, với yêu cầu xử lý AI trên hàng nghìn camera an ninh, giải pháp dùng phân tích video VA (Video Analytic) truyền thống gần như không thể thực hiện được do lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn. Tuy nhiên, điều này là khả thi nếu sử dụng hệ thống AI-based camera vì sự kiện AI được xử lý ngay trên thiết bị.

Thứ hai, tiết kiệm chi phí lớn: So với giải pháp truyền thống, giải pháp AI-based camera không yêu cầu một máy chủ để xử lý AI. Ngoài ra, do sự kiện đã được xử lý trên thiết bị nên chỉ cần chuyển đi dữ liệu nhỏ, vì vậy hệ thống chỉ yêu cầu đường truyền có băng thông thấp, giúp tiết kiệm đáng kể cho khách hàng.

Thứ ba, độ trễ thấp: Với hệ thống AI-based camera, sự kiện AI đc xử lý ngay tại thiết bị, do đó tăng tính thời gian thực. Ngoài ra, tăng tính bảo mật và riêng tư vì sự kiện và hình ảnh không truyền qua server nên tối ưu khả năng tránh lộ lọt thông tin của khách hàng.

Cuối cùng, so sánh về giá thì rẻ hơn 20-30% so với các sản phẩm cùng loại tại châu Âu và rẻ hơn camera AI của Trung Quốc.

IoT là tất cả các thiết bị sẽ kết nối trên không gian mạng, do đó yếu tố bảo mật về an toàn an ninh trên không gian mạng là tất yếu. Việt Nam tự hào đang làm chủ cả về an ninh mạng và các sản phẩm IoT. Bkav đã chủ động được trong việc sản xuất những thiết bị công nghệ cao mang tính bảo mật gần như tuyệt đối dành cho người dùng.

Cùng với Mỹ, Bkav đang xúc tiến hàng loạt dự án camera AI tại Ấn Độ, Mexico, Malaysia, Việt Nam và một số quốc gia khác. Tại Ấn Độ, Bkav đang tham gia các dự án về trạm thu phí, thành phố thông minh, trường học thông minh, hồ điều hòa thông minh…

Hải Lam