Cần làm gì khi thông tin cá nhân bị phát tán trên không gian mạng?

Trên thực tế, ghi nhận tại Việt Nam, đã có rất nhiều vụ việc mà dữ liệu người dùng bị phát tán lên không gian mạng, gây mất an toàn thông tin và để lại hậu quả nghiệm trọng.

Thời gian gần đây, các sự cố an ninh mạng thường xuyên xảy ra và cách bảo vệ an toàn thông tin người dùng, duy trì trật tự an toàn thông tin trên không gian mạng một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận.

Những tác hại nào có thể gây ra bởi việc rò rỉ thông tin? Thông tin cá nhân bị mất có khôi phục được không? Làm thế nào để các công ty thu thập thông tin cá nhân của công dân có thể đảm bảo rằng chúng an toàn? Đây là những vấn đề đang nhận được quan tâm, nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay.

Trong không gian mạng, nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ một số dữ liệu người dùng. Và tin tặc tấn công các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ này vì lợi nhuận hoặc những nhu cầu khác nhau. Chúng thực hiện bằng cách tấn công máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ hoặc tấn công trực tiếp vào máy tính cá nhân của người dùng.

Những rủi ro nào có thể xảy ra do thông tin cá nhân bị lộ?

Tình trạng rò rỉ thông tin trên diện rộng rất có thể trở thành hiện thực, điều chúng ta cần quan tâm lúc này là nó sẽ mang lại tác động như thế nào?

Việc rò rỉ dữ liệu quyền riêng tư của người dùng là một chuỗi lợi ích đặc biệt đa dạng.

Dữ liệu "chợ đen" bao gồm những người tham gia với nhiều danh tính: trong số đó việc rò rỉ thông tin đặt hàng có thể được tội phạm sử dụng để gian lận viễn thông. Thông tin nhận dạng bị đánh cắp và dữ liệu hành vi có thể được một số công ty tiếp thị bất hợp pháp sử dụng để thực hiện các cuộc gọi rác.

Mật khẩu tài khoản người dùng có thể bị sử dụng để hack (các cuộc tấn công cơ sở dữ liệu trên Internet) nhằm đánh cắp dữ liệu và thông tin mới.

Luật An ninh mạng của Việt Nam quy định các nghĩa vụ pháp lý đối với các tình huống rò rỉ, hư hỏng, mất mát thông tin cá nhân hoặc có thể xảy ra. Đơn vị liên quan cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật và biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm an ninh cho quá trình thu thập thông tin, ngăn chặn nguy cơ lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu; trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, đồng thời thông báo đến người sử dụng và báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Thông tin cá nhân bị mất có khôi phục được không và cách tự bảo vệ?

Theo các chuyên gia, so với các mặt hàng bị đánh cắp khác, một khi thông tin cá nhân bị lộ, về mặt lý thuyết có thể bị sao chép vô hạn, chỉ cần bất kỳ chủ sở hữu nào tiếp tục phát tán thì không thể khôi phục được hoàn toàn.

Những người có thông tin bị lộ có thể thường xuyên bị quấy rối hoặc có thể gặp phải các sự cố nguy hiểm như gian lận viễn thông, cho vay thông thường và tống tiền.

Làm thế nào chúng ta có thể giảm tổn thất? Người dùng phải cài đặt phần mềm bảo vệ an ninh có liên quan để chống lại virus hoặc phần mềm độc hại nhằm ngăn chặn tin tặc trồng Trojan sau các cuộc tấn công, sau đó thực hiện một số thao tác khóa lại.

Cẩn thận duyệt một số trang web nguy hiểm hoặc các trang web mà bạn không thể truy cập. Phải thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc thiết lập mật khẩu tương đối mạnh, bao gồm cả chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu, điều này thực sự sẽ gây khó cho kẻ tấn công.

Làm thế nào để tiến hành các thủ tục pháp lý khi thông tin cá nhân bị lộ?

Nếu thông tin cá nhân bị lộ, chúng ta sẽ sử dụng vũ khí hợp pháp như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Khi cá nhân phát hiện nhà khai thác mạng vi phạm pháp luật, quy định hành chính thì có quyền yêu cầu nhà mạng xóa thông tin cá nhân của mình.

Mục đích của việc xóa quyền này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát của cá nhân đối với thông tin của chính họ. Tuy nhiên, mặt khác việc rò rỉ thông tin cá nhân chủ yếu do người trong cuộc thực hiện, công dân khó biết được sự việc này và yêu cầu xóa. Cũng có những khó khăn nhất định trong việc đưa ra bằng chứng cho quyền này.

Chủ đề bảo vệ quyền riêng tư đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi và thường xuyên lọt vào tầm ngắm của công chúng với hàng loạt sự kiện nóng hổi, ​​nhưng điều quan trọng là phải bình tĩnh suy nghĩ về cách tăng cường bảo vệ quyền riêng tư.

Mặc dù các cơ sở pháp lý có tác dụng răn đe nhất định, nhưng việc thiếu một chuỗi hoàn chỉnh đã gây ra lỗ hổng bảo vệ. Do đó, đầu tiên nên thiết lập hệ thống bảo vệ. Sau đó, bổ sung các quy định về đảm bảo an toàn thông tin cá nhân dựa trên cơ sở pháp lý cũng giúp lấp đầy những kẽ hở trong quy định và chống tội phạm công nghệ cao một cách hiệu quả.

Điệp Lưu