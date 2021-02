Cận Tết, hacker gia tăng lừa đảo các giao dịch ngân hàng, ví điện tử

Phát hiện 2 ổ nhóm tấn công lừa đảo trực tuyến

Chiều ngày 3/2, Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar đã phát đi cảnh báo về 2 ổ nhóm tấn công lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dùng của 27 ngân hàng và các ví điện tử.

Cụ thể, theo chuyên gia CyRadar Dương Thanh Hải, thời gian gần đây hệ thống giám sát của đơn vị này đã phát hiện 2 địa chỉ IP của máy chủ (server) được sử dụng vào mục đích đặt các website lừa đảo. Chỉ tính riêng từ tháng 1/2021 cho đến nay, đã có 180 tên miền mạo danh được trỏ vào 2 cụm máy chủ này.

Phân tích của các chuyên gia CyRadar chỉ rõ, cụm máy chủ độc hại thứ nhất có địa chỉ IP “193[.]abc[.]xyz[.]41” đặt nhiều website có tên miền mạo các ngân hàng MBBank, Techcombank, đơn cử như: mbtk-bank[.]com, mbho-bank[.]com, mbmaybank[.]com, techvncom-bank[.]com, vntechcombank[.]com, techcomvn-bank[.]com, vn-techcombank[.]com…

Với cụm máy chủ có địa chỉ IP “167[.]abc[.]xyz[.]51”, cụm máy chủ độc hại này nhắm đến nhiều ngân hàng, các ví điện tử, với các tên miền giả mạo như: hosomat2021[.]com, xacnhangiaodich165[.]com, giaisukien2021[.]com, tranggiaiviet2021[.]com, thutucvayvonvn[.]com, tracuutheonline[.]com, giaitang168[.]com, tinquathang2[.]com, traoquafb2022[.]com, hosovn2021[.]com, gamezingvn[.]com, hethongbank[.]com, yvtcvn[.]com, quanammoi2021[.]com, tinthuongthang2[.]com, inthuongthang2[.]com, traothu2021[.]com, giaitang2021[.]com, traoquaxe09[.]com, traoquaxe78[.]com, vtcpayvn[.]com, sukienxuan2021[.]com, trunggiai2021[.]com, xacminhgiaodich[.]com, xuan2021[.]com, mualegiai2021[.]com, legiaivang365[.]com, phanqua2021[.]com, trianthang2[.]com…

Các tên miền lừa đảo chủ yếu tập trung vào mạo danh 27 ngân hàng tại Việt Nam, bên cạnh đó là các ví điện tử phổ biến. Ngoài ra, còn có một số tên miền lừa đảo nhằm vào người dùng mạng xã hội, game thủ…

“Nhiều website còn đang trong quá trình xây dựng, hoặc tội phạm mạng mới trỏ tên miền về máy chủ này và chuẩn bị cho các chiến dịch lừa đảo trong tương lai cũng đã được phát hiện”, chuyên gia CyRadar thông tin thêm.

Các chuyên gia cũng đưa ra nhận định, lợi dụng thời gian cận Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2021 nhu cầu giao dịch, thanh toán trực tuyến, tặng quà hoặc lì xì online gia tăng, các nhóm tội phạm mạng đang gia tăng mạnh các chiến dịch lừa đảo trực tuyến nhắm đến người sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ví điện tử.

Người dùng cần làm gì để phòng tránh?

Trước đó, vào cuối tháng 12/2020, các chuyên gia Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã dự báo một trong năm xu hướng tấn công mạng nổi bật của năm 2021 là tấn công lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng về cả số lượng và phương thức.

Một trong những lý do để các chuyên gia đưa ra dự đoán trên là bởi diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, các đối tượng xấu đã và sẽ cố gắng lợi dụng lượng lớn thông tin liên quan đến vắc-xin, phản ứng của chính phủ và các tổ chức, các tác động lâu dài khác của đại dịch để thực hiện hành vi tấn công trực tuyến. Bên cạnh đó, xu hướng làm việc online cũng làm tăng khả năng người dùng có thể bị tiếp cận những mối đe dọa trên không gian mạng.

Thực tế, lợi dụng nhận thức còn hạn chế của nhiều người dùng, tấn công lừa đảo trực tuyến (Phishing) những năm gần đây luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong 3 loại hình tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gồm tấn công lừa đảo, tấn công thay đổi giao diện (Deface) và tấn công cài mã độc (Malware).

Theo số liệu của Bộ TT&TT, trong năm 2020, hệ thống của Trung tâm NCSC đã ghi nhận 5.168 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, trong đó nhiều nhất là các cuộc tấn công Phishing, với 1.778 cuộc.

Để phòng tránh các thiệt hại gây ra bởi tấn công lừa đảo trực tuyến, các chuyên gia khuyến nghị người dùng không click vào những link bất thường; trước khi điền mật khẩu phải kiểm tra kỹ địa chỉ trang web.

Cùng với đó, người dùng cũng cần thiết lập thêm mã OTP cho các tài khoản email, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng...; đồng thời trang bị phần mềm security phù hợp bảo vệ máy tính và điện thoại của mình.

Trong chia sẻ tại phiên tọa đàm của hội thảo “An toàn thông tin: Những thách thức và con đường phía trước” được Cục An toàn thông tin và Công ty VSEC tổ chức ngày 27/1 vừa qua, đề cập đến đối tượng bị hacker nhắm đến nhiều nhất, đại diện VSEC cho rằng, những dữ liệu có giá trị về mặt thông tin và tài chính luôn là con mồi béo bở của hacker. Trong đó, tiêu biểu về giá trị tài chính là khối tài chính - ngân hàng và các công ty Fintech (công nghệ tài chính). Khối tài chính - ngân hàng thì vấn đề an toàn thông tin tuy đã nhận được sự quan tâm đúng mức nhưng tần suất tấn công vẫn liên tục gia tăng do giá trị nó mang lại. Hơn thế, khối Fintech đang đối mặt với nhiều rủi ro bởi Fintech có thiên hướng phát triển nhanh, phát triển nóng, việc để ý cho phần hạ tầng, vận hành và an toàn thông tin có thể dễ bị bỏ ngỏ. Ngoài ra, Fintech có số lượng thông tin khách hàng lớn, thông thường số lượng lên đến hàng triệu, do đó nếu có sự cố thì giá trị mất đi thật sự khổng lồ.