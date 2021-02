Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng phần mềm VMware

Trong tháng đầu tiên của năm 2021, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đã tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã ghi nhận 326 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng 1/2021, tăng 3,49% so với tháng 12/2020 và tăng 15,19% so với cùng kỳ tháng 1/2020. Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ TT&TT vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh.