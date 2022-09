Chiêu giả mạo Shopee tuyển nhân viên lương tới 1 triệu đồng/ngày vẫn lừa được nhiều người

Doanh nghiệp an toàn thông tin Việt được trao chứng nhận quốc tế cho dịch vụ SOC icon

Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) vừa trở thành nhà cung cấp dịch vụ quản trị an toàn thông tin đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận CREST cho dịch vụ Trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin - SOC.