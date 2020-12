Chốt ngày thi chung kết WhiteHat Grand Prix 06

Sau hai lần bị hoãn vì Covid-19, thời gian tổ chức vòng chung kết cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 đã được ấn định diễn ra vào 27/12 tới, trực tuyến trên website GrandPrix.WhiteHatVN.com.

Vòng chung kết an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 được chuyển sang thi online, thay vì offline như kế hoạch ban đầu. (Ảnh minh họa)

Cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 được bảo trợ bởi Bộ TT&TT, do Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT và Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn phối hợp tổ chức.

Cuộc thi là cơ hội để các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới đua tài, thể hiện trình độ, năng lực đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập, nghiên cứu an ninh mạng, tạo nguồn nhân lực an ninh mạng cho quốc gia đồng thời mở rộng hoạt động an ninh mạng của Việt Nam ra toàn thế giới.

Kế hoạch tổ chức vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 chủ đề “Việt Nam hôm nay - Vietnam Today” vừa được Ban tổ chức chính thức thông báo.

Theo đó, vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 27/12/2020 trên trang GrandPrix.WhiteHatVN.com.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tổ chức đã hai lần lùi thời gian thi từ tháng 2/2020 sang tháng 4/2020 và từ tháng 4/2020 sang tháng 5/2020.

Vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 vào ngày 27/12 tới sẽ là cuộc tranh tài kéo dài 8 giờ của 10 đội thi xuất sắc nhất vòng sơ loại, gồm: perfectblue, DiceGang, 0penToA11 (Mỹ); KingTigerPrawn, JustToPlay (Hàn Quốc), ACEBEAR, BabyPhD (Việt Nam); More Smoked Leet Chicken (Nga); InfoSecIITR (Ấn Độ); và AllESCTF (Đức).

Đại diện Ban tổ chức cho biết, ở vòng chung kết, bài thi có tính phân loại cao về trình độ. Sau khi vượt qua thử thách của nội dung Jeopardy, 10 đội sẽ bước vào phần Tấn công/Phòng thủ (Attack/Defense) trong môi trường giả lập.

Hiện Ban tổ chức đã xây dựng một Hệ thống Kiểm soát An ninh (Security Management System) sử dụng các thiết bị phần cứng thực tế để các đội thi thực chiến như các tình huống ngoài cuộc sống.

Nhiệm vụ của các đội, một mặt phải tấn công, khai thác các lỗ hổng của đội khác để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, phát hiện chuyển động, đèn giám sát… đồng thời phải bảo vệ hệ thống của mình. Muốn hoàn thành tốt phần thi đòi hỏi các đội có kỹ năng thực tế cũng như hiểu biết sâu rộng về an ninh hạ tầng, an ninh ứng dụng, mã hóa, an ninh web…

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết: “Trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, chuyên gia giỏi đóng vai trò then chốt. Các cuộc thi như WhiteHat Grand Prix sẽ giúp thúc đẩy phong trào phát triển nhân lực an ninh mạng trong nước, đồng thời khẳng định uy tín của Việt Nam trong cộng đồng an ninh mạng quốc tế”.

WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015. “Việt Nam hôm nay - Vietnam Today” là thông điệp mà WhiteHat Grand Prix 06 muốn gửi gắm đến cộng đồng quốc tế về một Việt Nam đang trên đà phát triển với những thành tựu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật… Vòng loại cuộc thi thu hút số lượng tham gia kỷ lục với 739 đội đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các đội đang nằm trong top 10 bảng xếp hạng CTFTime.

Vân Anh