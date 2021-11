Chuyên gia chia sẻ công nghệ 'cách ly' các mối đe dọa trong bảo mật Cloud

Vào 9h30 ngày 30/11/2021, tại hội thảo “Secure Cloud, Transform Your Business”, chuyên gia từ Check Point - CMC Telecom sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết các mối đe dọa và cập nhật công nghệ bảo vệ mới trong bảo mật điện toán đám mây.

Việc doanh nghiệp tăng tốc áp dụng đám mây do môi trường “làm việc từ xa” đồng thời làm gia tăng các ứng dụng trên cloud, khiến các nhóm bảo mật khó quản lý các hệ thống đám mây phân tán với sự kiểm soát tập trung. Sự chuyển đổi số nhanh chóng này trở nên phức tạp hơn do nhu cầu ngày càng tăng trong việc kết nối người dùng một cách an toàn với các “điểm tập kết dữ liệu trên mây” từ mọi nơi. Nhiều công cụ bảo mật tiêu chuẩn không cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn cho môi trường đám mây trong bối cảnh hiện tại với các mối đe dọa phức tạp cùng nhu cầu mở rộng quy mô và phân phối nhanh chóng khi lưu lượng truy cập tăng lên của các tổ chức.

Theo thống kê của tổ chức bảo mật CSO, có đến hơn 80% tổ chức, doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ từ 2 hoặc nhiều nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây công cộng và không phải tất cả các chính sách bảo mật đều có thể được triển khai thống nhất trong môi trường đa đám mây. Nhiều giải pháp của nhà cung cấp hiện tại không hỗ trợ các nền tảng đám mây phổ biến hoặc tích hợp đám mây gốc tạo ra sự không nhất quán trong khuôn khổ bảo mật. Do đó, việc xây dựng một chiến lược bảo mật và kiến trúc đám mây mạnh mẽ là yêu cầu tối quan trọng của tất cả các doanh nghiệp.

Làm thế nào để có thể giám sát, quản lý hạ tầng trên môi trường điện toán đám mây hoặc nhiều hạ tầng đám mây khác nhau? Nắm bắt được những thách thức về bảo mật đám mây để tận dụng lợi ích và tạo ra một chiến lược bảo mật tối ưu giúp ngăn chặn các cuộc tấn công, nguy cơ mất mát dữ liệu xảy ra trên hạ tầng này? Tất cả sẽ được các chuyên gia về bảo mật từ Check Point và CMC Telecom chia sẻ trong hội thảo “Secure Cloud, Transform Your Business - Bảo mật ứng dụng và dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây” vào 9h30 ngày 30/11/2021.

Hội thảo “Secure Cloud, Transform Your Business - Bảo mật ứng dụng và dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây” do CMC Telecom - Check Point tổ chức.

Chia sẻ trong hội thảo có ông Hồ Nguyễn Việt Thư - Giám đốc Quan hệ đối tác của Check Point tại Việt Nam và ông Nguyễn Thế Bình - Kỹ sư giải pháp trong lĩnh vực an toàn thông tin của Check Point - hãng bảo mật Cyber Security lớn trên thế giới với bề dày lịch sử hơn 27 năm. Check Point được lựa chọn là giải pháp bảo mật hàng đầu cho các doanh nghiệp thuộc khối chính phủ, ngân hàng, điện lực, Oil-Gas, Telco và các doanh nghiệp sản xuất thương mại.

Tham gia webinar, các chuyên gia đầu ngành từ CMC Telecom cũng sẽ chia sẻ về hạ tầng Cloud Services của CMC Telecom, các dịch vụ Public Cloud, đặc biệt là các mô hình bảo mật hiệu quả tối ưu cho khối doanh nghiệp FSI, Banking trên Public và Private Cloud giúp doanh nghiệp “nâng tầm” bảo mật, đảm bảo an toàn và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.



Thông tin liên hệ: Hotline - 0399.858.346



CMC Telecom hiện là Managed Service Provider của Check Point tại Việt Nam. Với lợi thế 03 Data Center trung lập tiêu chuẩn Tier III đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ PCI DSS, CMC Telecom cung cấp các dịch vụ bảo mật cao cấp, những giải pháp công nghệ ưu việt cho doanh nghiệp trên hạ tầng điện toán đám mây, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về kiến trúc hệ thống và an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

Link đăng ký tham gia sự kiện: https://event.cmctelecom.vn/webinar-checkpoint

