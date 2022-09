Chuyên gia khuyến nghị 6 bước giúp các cơ sở y tế bảo vệ dữ liệu người dùng

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin, đại diện Cục An toàn thông tin cho hay, chỉ cần 1 sự cố an toàn, an ninh mạng nghiêm trọng có thể làm ngưng trệ chuyển đổi số của một ngành, địa phương, doanh nghiệp.